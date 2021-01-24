1208 человек получают лечение от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области лечение от коронавирусной инфекции получают 1208 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, в Атырауской области коронавирусной инфекцией за сутки заболели 104 человека. Среди инфицированных 26 пациентов из города Атырау.

В результате скрининга было выявлено 69 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 4, Кызылкогинского - 1, Курмангазинского района - 4. Заболевание у 22 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 248 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 104 человека, в районных инфекционных стационарах - 42, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 814 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 54 пациента. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной зоне».