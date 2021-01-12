1203 человека лечатся от коронавируса в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области от коронавируса лечатся 1203 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, в Атырауской области коронавирусной инфекцией за последние сутки заболели 74 человека. Среди инфицированных - 6 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 66 заболевших на месторождении Тенгиз.
В Кызылкогинском районе -1, Курмангазинском-1. Заболевание у 12 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получает лечение 271 пациент, в областном инфекционном стационаре находятся 100 человек, в районных инфекционных стационарах - 29, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 803 человека.
За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 66 пациентов. Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса из «красной зоны» перешла в «желтую зону».
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