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1203 человека лечатся от коронавируса в Атырауской области

12 Января 2021 22:48
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1203 человека лечатся от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области от коронавируса лечатся 1203 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, в Атырауской области коронавирусной инфекцией за последние сутки заболели 74 человека. Среди инфицированных - 6 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 66 заболевших на месторождении Тенгиз.

В Кызылкогинском районе -1, Курмангазинском-1. Заболевание у 12 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получает лечение 271 пациент, в областном инфекционном стационаре находятся 100 человек, в районных инфекционных стационарах - 29, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 803 человека.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 66 пациентов. Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса из «красной зоны» перешла в «желтую зону».


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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