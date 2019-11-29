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1200-тонную колонну-сплиттер успешно доставили на Карабатан

29 Ноября 2019 22:11
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1200-тонную колонну-сплиттер успешно доставили на Карабатан

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау сегодня 1200-тонную колонну-сплиттер успешно доставили на Карабатан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего за три дня колонна, размещенная на 256 колесных парах, преодолела путь в 46 километров. Ее вес - 1200 тонн, с оборудованием, на которое она была помещена для транспортировки – вес составил 1400 тонн. В первый день колонна преодолела 8 километров. В процессе транспортировки пришлось отключать или поднимать десятки линий электропередачи, в том числе высоковольтных. На второй день было пройдено 30 километров по трассе. И сегодня сплиттер успешно прошел путь непосредственно до строящегося газохимического комплекса. Такая уникальная операция по доставке столь тяжелого и крупногабаритного груза в Казахстане проводилась впервые»,- сообщили в пресс-службе газохимического комплекса.


Напомним, в Атырау построили самую большую крупногабаритную колонну-сплиттер весом в 1200 тонн, предназначенную для разделения газа на строящийся газохимический комплекс. Оборудование было произведено на заводе ТОО «АтырауНефтеМаш» – уникальном предприятии по выпуску техники для нефтяной и газохимической отраслей.

Как рассказал руководитель проекта Азамат Изтелеуов, вес изготовленной колонны составляет 1 200 тонн, длина – 105 метров, диаметр – более 11 метров. Как при строительстве, так и при транспортировке были применены неординарные инженерные решения.


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Ключевые слова: Атырауская область, Промышленность,
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Автор:

А. Соколов

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