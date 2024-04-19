1200 гвардейцев помогают пострадавшим от паводков жителям СКО и ЗКО

Для предотвращения еще больших последствий от наводнения в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях около 1200 военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими, спасателями, волонтерами активно участвуют в эвакуации граждан, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, находящиеся в зоне стихийного бедствия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Нацгвардию РК.

Также в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок, патрулируя охваченные половодьем поселки, проводят берегоукрепительные работы, заготавливают и укладывают мешкотары с инертными материалами осуществляют отвод воды и очистку каналов.

В настоящее время в Северо-Казахстанской области продолжается ликвидация последствий паводков, проводятся противопаводковые, а также аварийно-спасательные работы. Жители распределены по 30 эвакуационным пунктам. В состав данного региона входит 5 городов, 13 районов и 190 сельских округов. Общая площадь области составляет менее 100 тысяч квадратных километров, а проживает более полумиллиона жителей.

Фото: Нацгвардия РК

Так, в Западно-Казахстанской области задействовано более 860 гвардейцев — к 365 военнослужащим местного полка, прибыл на помощь личный состав Шымкентской оперативной бригады в количестве 300 человек и 200 воинов из Кызылорды. Прибывшие гвардейцы помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар. Личный состав воинской части 5517 (г. Уральск) также помогает жителям, еще и несет патрульно-постовую службу.

Стоит сказать, что по приказу министра внутренних дел Республики Казахстан, заместителем главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майором Бауржаном Абжановым осуществляется координация выполнения задач силами и средствами органов внутренних дел и Национальной гвардии по Западному региону, привлеченных к противопаводковым мероприятиям.

— С момента введения режима ЧС более 12 000 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и курсантов академии Национальной гвардии выполняли задачи в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами, департаментами ЧС и оперативными штабами в 10 регионах страны. Ими выполнялись экстренные работы по отводу воды и очистке каналов, эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, а также в целях недопущения мародерства обеспечивался правопорядок путем патрулирования в районах, охваченных половодьем, и населенные пункты. Продолжается привлечение личного состава для противопаводковых мероприятий и охраны общественного порядка в 8 регионах страны. Также задействованы более 800 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 единиц воздушных судов — 4 вертолета и 2 транспортных самолета, — рассказал Бауржан Садыкович.

Кроме того, для проведения противопаводковых мероприятий и недопущения больших разрушений привлечены курсанты Академии Национальной гвардии РК, личный состав петропавловской воинской части 6637 и столичной — 5573. Они оказывают помощь — заготавливают и укладывают мешки с инертным материалом, проводят берегоукрепительные работы и укрепляют дамбу, а также разгружают корма для животных.

В пресс-службе также отметили, что в общем уже задействовано свыше 3 тысяч гвардейцев. С самого начала паводков используется 125 единиц авиа- и автомобильной техники. Ими эвакуировано 1 666 человек, заготовлено и уложено 725 тысяч мешкотар с инертными материалами, а также доставлено 126 тонн гуманитарной помощи.