120 юных спортсменов принимают участие в многодневной велогонке в Сарани

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 35-й раз в городе Сарани Карагандинской области проходит Республиканская многодневная велогонка «Олимпийские надежды - 2023». В состязаниях участвуют 120 юных спортсменов из 11 регионов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Велогонка идет шесть дней - с 6 по 11 июня. В программе соревнований индивидуальные (4 и 15 км) и групповые гонки (35 км и две по 40 км). Также состоится гонка по городу критериум (кольцевая гонка).

«Олимпийские надежды» дали путевку в жизнь многим известным казахстанским велогонщикам. Начинающие спортсмены считают эту велогонку нужной и полезной для дальнейшего развития», - сказал главный судья соревнований Виктор Сухой.

В первый день определился лидер - спортсмен из Караганды Наил Хусаинов.

Результаты подведут по сумме времени всех шести этапов. Победителей и призеров наградят кубками, медалями и ценными призами.