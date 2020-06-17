120 врачей приедут работать в Северо-Казахстанскую область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году ожидают 120 врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, дефицит медицинских кадров сейчас в регионе составляет 238 штатных единиц. В том числе 93 врача необходимы в сельской местности.

Наиболее востребованы врачи общей практики, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и офтальмологи.

Чтобы привлечь медиков в регион, местные власти выплачивают подъемные средства. Тем, кто едет в районы - по 1,5 млн тенге. Приехавшим в Петропавловск – по 500 тысяч тенге. Всех стараются обеспечить жильем либо оплачивают половину стоимость аренды квартиры. С прошлого года за счет местного бюджета начали обучать резидентов.

В прошлом году в область приехали 108 врачей- больше, чем в 2018 году, почти в два раза.



