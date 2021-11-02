120 тысяч человек намерены вакцинировать до конца года в СКО
На заседании акимата А. Жуматаев сообщил, что, несмотря на рост заболеваемости, население неохотно идет на вакцинацию.
«Привиты первым компонентом 251 888 человек, процент охвата - 67,9%. Вторым компонентом 234 636 человек, охват 63,3%. При этом охват вакцинацией с момента последнего заседания акимата, которое прошлой 19 октября, увеличен первым компонентом всего на 1,2%, вторым на 1,3%. Самый низкий охват вакцинацией наблюдается в Кызылжарском районе, где первый компонент получили всего 52% подлежащего населения, и в Уалихановском - 54,6%», - сказал А. Жуматаев.
Он добавил, что не выполняется ежедневный план вакцинации. Привиты всего 11,5% от недельного плана. В отдельные дни в некоторых районах не вакцинировали ни одного человека. В качестве примера А. Жуматаев привел Уалихановский, Айыртауский, Кызылжарский, Мамлютский районы.
«Самый низкое выполнение недельного плана по вакцинации отмечается в Есильском районе - 87 человек при плане 1 120, в Айыртауском - 111 человек при плане 1400, в районе им. Г. Мусрепова - 119 при плане 1400, в Аккайынском - 66 при плане 770 и в Петропавловске - 820 человек при плане 8120. Недостижение оптимального уровня охвата вакцинацией населения негативно сказывается эпидемиологической ситуации, вирус мутирует, становится более заразным, свободно распространяется среди непривитых», - сказал А. Жуматаев.
Он добавил, что согласно проведенному анализу вакцинации по возрастам, самый низкий уровень охвата наблюдается сред лиц 60 лет и старше – 21,3%. В возрасте 18-29 лет привиты 62,6% от подлежащих, 50-59 лет - 75,2%, 30-39 лет - 77,8%, 40-49 лет- 80,6%.
«Учитывая, что основная доля заболевших и умерших приходится категорию пожилых граждан, необходимо усилить вакцинацию среди этого контингента», - сказал А. Жуматаев.