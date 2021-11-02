120 тысяч человек намерены вакцинировать до конца года в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до конца года необходимо вакцинировать 370,7 тысячи человек. Об этом заявил главный санитарный врач области Асет Жуматаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата А. Жуматаев сообщил, что, несмотря на рост заболеваемости, население неохотно идет на вакцинацию.

«Привиты первым компонентом 251 888 человек, процент охвата - 67,9%. Вторым компонентом 234 636 человек, охват 63,3%. При этом охват вакцинацией с момента последнего заседания акимата, которое прошлой 19 октября, увеличен первым компонентом всего на 1,2%, вторым на 1,3%. Самый низкий охват вакцинацией наблюдается в Кызылжарском районе, где первый компонент получили всего 52% подлежащего населения, и в Уалихановском - 54,6%», - сказал А. Жуматаев.

Он добавил, что не выполняется ежедневный план вакцинации. Привиты всего 11,5% от недельного плана. В отдельные дни в некоторых районах не вакцинировали ни одного человека. В качестве примера А. Жуматаев привел Уалихановский, Айыртауский, Кызылжарский, Мамлютский районы.

«Самый низкое выполнение недельного плана по вакцинации отмечается в Есильском районе - 87 человек при плане 1 120, в Айыртауском - 111 человек при плане 1400, в районе им. Г. Мусрепова - 119 при плане 1400, в Аккайынском - 66 при плане 770 и в Петропавловске - 820 человек при плане 8120. Недостижение оптимального уровня охвата вакцинацией населения негативно сказывается эпидемиологической ситуации, вирус мутирует, становится более заразным, свободно распространяется среди непривитых», - сказал А. Жуматаев.

Он добавил, что согласно проведенному анализу вакцинации по возрастам, самый низкий уровень охвата наблюдается сред лиц 60 лет и старше – 21,3%. В возрасте 18-29 лет привиты 62,6% от подлежащих, 50-59 лет - 75,2%, 30-39 лет - 77,8%, 40-49 лет- 80,6%.

«Учитывая, что основная доля заболевших и умерших приходится категорию пожилых граждан, необходимо усилить вакцинацию среди этого контингента», - сказал А. Жуматаев.