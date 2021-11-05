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120 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
5 Ноября 2021 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 120 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, два летальных исхода и 170 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 80068, летальных случаев - 5059, выздоровевших - 69516.
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