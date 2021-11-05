120 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 120 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, два летальных исхода и 170 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 80068, летальных случаев - 5059, выздоровевших - 69516.