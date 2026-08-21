120 школьников и студентов разработали проекты, способные изменить Мангистау

В Актау завершился областной летний бизнес-лагерь BOLASHAQ ME, объединивший 120 школьников и студентов из разных районов Мангистауской области. За семь дней участники разработали и защитили девять проектов, направленных на решение актуальных задач региона, передает агентство Kazinform.

Участникам летнего бизнес-лагеря BOLASHAQ ME предстояло предложить бизнес-идею, которую можно реализовать в течение года при условном бюджете до 5 млрд теңге.

Лагерь проходил с 10 по 17 августа. Его организатором выступил Центр развития карьеры и предпринимательства «Тәлімгер» благотворительного фонда Halyk Тимура Кулибаева.

Участниками программы стали школьники и студенты, показавшие лучшие результаты в конкурсах и проектах Центра в течение года. Специальные путевки также получили победители конкурса среди педагогов-профориентологов.

Исследовали профессии с помощью ИИ

Программа BOLASHAQ ME была построена на практическом обучении. Участники проходили командные квесты, осваивали методы дизайн-мышления, анализировали бизнес-кейсы, а также разрабатывали предпринимательские и социальные проекты.

Фото: благотворительный фонд Halyk

Одним из ключевых направлений стала профориентация с применением искусственного интеллекта. На «Станции профессий» молодые люди с помощью ИИ изучали различные специальности, определяли необходимые для них знания и навыки, анализировали возможности на рынке труда.

От идеи — к бизнес-проекту

Финальным заданием программы стала разработка проектов, способных улучшить социально-экономическую ситуацию в Мангистауской области.

Команды работали над решениями в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, производства местной продукции, водоснабжения, туризма, предпринимательства, экологии, переработки отходов, сохранения культурного наследия, цифровых сервисов, искусственного интеллекта и информационной безопасности.

Фото: благотворительный фонд Halyk

По условиям задания каждый проект должен быть рассчитан на реализацию в течение одного года. Предельный условный бюджет составлял 5 млрд теңге. Участникам необходимо было обосновать актуальность и ценность своей идеи, разработать прототип и представить план пилотного запуска. По итогам недели девять команд защитили свои проекты перед экспертами.

Лучший проект — для детей с особыми потребностями

Первое место заняла команда Phoenix с проектом TORSYQ Town. Его авторы предложили создать в Актау социальный центр, объединяющий культуру, туризм, творчество и инклюзию.

Проект предусматривает создание пространства, где дети с особыми потребностями смогут бесплатно отдыхать, обучаться, заниматься творчеством и проходить реабилитацию. Команда также разработала модель, согласно которой в дальнейшем центр сможет перейти на самоокупаемость за счет доходов от туристической деятельности.

Второе место заняла команда Spider с проектом MANGYSTAU AGRO. Его авторы предложили технологическое решение проблем дефицита воды и развития животноводства в регионе. Инициатива предусматривает внедрение водосберегающих технологий, использование возобновляемых источников энергии и развитие умного животноводства.

Третье место получила команда Red Flag, представившая проект Inclusive Medical Center — медицинско-социального центра для детей и подростков с особыми потребностями.

Особенность проекта заключается в комплексном подходе: специалисты будут работать не только с детьми, но и с их родителями. Для семей, приезжающих из отдаленных районов области, предусмотрено временное проживание.

Что будет с проектами после лагеря

По завершении программы всем участникам вручили сертификаты, а команды-победители получили специальные дипломы и подарки от благотворительного фонда Halyk.

При этом работа над представленными инициативами не завершится финальной защитой. В предстоящем учебном году специалисты Центра «Тәлімгер» продолжат сопровождать участников, помогая им развивать проекты. Участников поздравила руководитель Центра «Тәлімгер» Айгуль Ахметова.

Фото: благотворительный фонд Halyk

— За эти семь дней молодые люди не столько соревновались, сколько учились друг у друга. Кто-то начал свободнее выражать свои мысли, кто-то определился с близкой ему профессией, а кто-то впервые изложил на бумаге идею, которую давно обдумывал, и оформил ее в виде проекта. Для нас ценны уже сами эти изменения. В дальнейшем участники смогут получить в нашем Центре рекомендации по доработке и развитию своих идей, — отметила она.

Проект «Тәлімгер» благотворительного фонда Halyk Тимура Кулибаева в течение всего года помогает школьникам и студентам определиться с будущей профессией, развить предпринимательские, лидерские и проектные навыки. В его рамках проводятся образовательные программы, конкурсы, встречи с экспертами и практические занятия.

Для участников BOLASHAQ ME разработанные проекты стали не просто заданием на одну неделю, а первым опытом прохождения полного проектного пути — от формирования идеи и командной работы до создания прототипа и защиты собственного решения, заключили в фонде.