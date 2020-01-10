120 млрд тенге инвестиций привлечено благодаря проектам в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 10 проектов с привлечением иностранных инвестиций общей стоимостью свыше 120 млрд тенге реализуются в Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления предпринимательства региона.

Как было отмечено, в Акмолинской области из года в год растет доля иностранных инвестиций, вкладываемых в казахстанскую экономику, увеличивается количество инвестиционных проектов и совместных предприятий.

«Успешная реализация инвестиционных проектов от иностранных инвесторов позволит внедрить передовые технологии, активизировать экономику, содействовать повышению уровня занятости населения, формированию современной рыночной инфраструктуры и ускоренному развитию региона. Среди партнёров Акмолинской области стоит отметить сотрудничество с такими государствами как Нидерланды, Америка, Россия, Турция и Израиль», - рассказали в ведомстве и привели в пример несколько проектов.

Так, голландский инвестор совместно с казахстанским партнером реализует в регионе проект по строительству ветропарка с объемом инвестиций 40,7 млрд тенге, общей мощностью - 100 МВт. Проект рассчитан на 20 человек.

«С американской компанией планируется реализация проекта по выращиванию форели в закрытых бассейнах стоимостью свыше 2 млрд тенге. Проект мощностью в 500 тонн в год и рассчитан на 17 рабочих мест. С инвесторами из Турции прорабатывается вопрос реализации проекта по производству упаковочных материалов из гофрокартонной бумаги, ориентировочно на сумму 40 млн долларов США. С представителями Израиля прорабатывается вопрос реализации проектов по строительству гусиной фермы с производственной мощностью 10 тысяч тонн мяса в год и рыбного хозяйства по производству лосося. Общая стоимость инвестиционных проектов оценивается на сумму порядка 100 млн долларов США», - добавили в ведомстве.

Кроме того, развивается партнёрство с российскими компаниями. К примеру, российская сторона намерена построить солнечную электростанцию мощностью 100 МВт на сумму инвестиций 30 млрд тенге с созданием 70 постоянных рабочих мест, прорабатывается проект и по производству тракторов, спецтехники, посевных комплексов и комплектующих с объемом инвестиций порядка 6,7 млрд тенге и созданием 32 рабочих мест.

«В целом, всё это наглядно иллюстрирует большой интерес и готовность к инвестиционному и технологическому сотрудничеству зарубежного бизнеса с Акмолинской областью», - резюмировали в ведомстве.