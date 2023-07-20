120 млн тенге за покровительство от демонов выманила мошенница у жительницы Павлодара

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В женскую колонию области Абай прибыла отбывать наказание жительница города Павлодара, заработавшая 120 миллионов тенге за покровительство от демонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС области Абай.

Жительница Павлодара с 2019 по 2020 год выманила у женщины 120 миллионов тенге. Она убедила пострадавшую, что обладает даром нетрадиционного лечения и сверхъестественной силой и сообщила, что всем членам семьи необходима постановка защиты от «демонов».

Так, с марта 2019 года по август 2020 года предпринимательница, находясь под влиянием и внушением «целительницы», передавала ей денежные средства для постановки защиты от «демонов и потусторонней силы». Общая сумма денежных средств за изгнание демонов составила 120 миллионов тенге.

Суд города Павлодара признал мошенницу виновной по статье 190 УК, и назначил ей наказание в виде лишения свободы, сроком на 5 (пять) лет в колонии средней безопасности.

«По прибытии в колонию с осужденной были проведены разъяснительные работы. Ежедневно проводятся воспитательные и психологические беседы, осужденная раскаивается в содеянном и просит прощения за свои поступки.

В женской колонии области Абай содержатся около 50% осужденных женщин, отбывающих наказание по ст.190 УК РК по категории мошенничество», – сообщила начальник отдела специального учета учреждения №23 майора юстиции.