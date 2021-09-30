120-летие отмечает посёлок Ботакара Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Посёлку Ботакара в этом году исполнилось 120 лет. В честь знаменательной даты и 30-летия Независимости страны в Доме культуры райцентра прошло праздничное мероприятие «Киелі мекенім – Ботақара», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нём приняли участие местные жители и аксакалы, бывшие руководители посёлка и аким Бухар-Жырауского района Сержан Аймаков. Также к мероприятию по видеосвязи подключились уроженцы Ботакары, проживающие в других странах. Нашлось место и искренним поздравлениям, и трогательным воспоминаниям.

«Ботакара – один из самых густо населённых пунктов нашего района. Здесь проживают более шести тысяч человек. У посёлка богатая история и наследие, которые нельзя забывать. А также мы должны сделать всё, чтобы наш районный центр был современным, комфортным и благополучным», – сказал Сержан Аймаков.

В юбилейный год в Ботакаре провели освещение на одиннадцати улицах. Также установили три современные детские площадки, благоустроили два двора многоэтажных жилых домов и открыли мини-футбольное поле на станции Ботакара. В следующем году планируется сделать ремонт внутрипосёлковых дорог.

Посёлок-юбиляр основан в 1901 году. Изначально его называли село Санниковское. За всю историю населённый пункт переименовывали несколько раз. Статус посёлка он обрёл в 1961 году. А в 1997-м ему дали название Ботакара в честь батыра Нарбота, который, согласно преданию, стоял во главе казахских воинов во время битвы с калмыками в ХVIII веке.