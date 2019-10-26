120-летие Кудайбергена Жубанова отметили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Юбилейные мероприятия, посвященные 120-летию известного казахского ученого, языковеда Кудайбергена Жубанова, 90-летию его сына ученого-литературоведа Есета Жубанова прошли в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В университете имени Кудайбергена Жубанова была организована международная научно-практическая конференция «Жубановские чтения», прошли выставки, открытие залов, телерадиостудии. В мероприятиях приняли участие родственники Жубановых, филологи, ученые.

В рамках конференции прошла презентация трудов Кудайбергена и Есета Жубановых, издания были дополнены и переизданы.

«Труды Кудайбергена Жубанова были дополнены и переизданы. Здесь опубликованы все научно-исследовательские работы ученого, а также статьи, опубликованные в газетах. Здесь также есть его критические корреспонденции, стихи, рассказы-памфлеты. Его труд на русском языке под названием «Из истории порядка слов в казахском предложении» был переведен и издан на болгарском, английском, немецком, казахском языках. Также художники из 16 стран посвятили трудам ученого свои картины, организована выставка. Мы думаем, что это новая форма ознакомления с трудами ученого», - говорит декан филологического факультета Гульзат Садирова.





Профессор Кудайберген Жубанов в 1937 году был арестован как враг народа и приговорен к расстрелу. По словам его сына Аскара Жубанова, была конфискована ценная библиотека, а также рукописи трудов.

«Когда я родился, и был выписан из роддома моего отца арестовали. Вместе с ним забрали его библиотеку, его труды. Исчезли его рукописи отданные в печать. В 1957 году, когда его реабилитировали, стали говорить о нем повсеместно. По словам доктора филологических наук Рабиги Сыздыковой, мой отец сдал в печать 10 серий своих рукописей. Из них сохранилось только 2 серии. Остальные были уничтожены, я думаю. Сейчас ведутся поиски его трудов в архивах», - говорит А.Жубанов.





Завтра специальная экспедиция выедет на родину Жубановых - Мугалжарский район в рамках проекта«Жұбанов керуені».

Профессорско-преподавательский состав университета, специалисты по профориентации и приемной комиссии и творческие студенты ежегодно в рамках проекта проводят разъяснительную работу со школьниками, родителями о правильном выборе специальности, знакомят с деятельностью университета Жубанова.

Так по результатам первых двух поездок «Жұбанов керуені» в Алгинский и Хобдинский районы 9 выпускников школ получили гранты им. К.Жубанова.