120 лет: летопись железной дороги в музее Кызылординского локомотивного депо

В музее Кызылординского локомотивного депо хранятся уникальные экспонаты, рассказывающие об истории железной дороги в регионе. Музей был открыт в 1976 году к 70-летию депо, затем был капитально отремонтирован.

При входе на стенах размещены две географические карты. На одной изображена казахская земля до того, как была построена железная дорога — в XIX веке, на другой — в XX веке, когда железная дорога уже была.

— В 1900 году был поднят вопрос о строительстве железной дороги от Ташкента до Оренбурга, осенью того же года началось строительство. 26 апреля 1901 года началось строительство дороги по двум направлениям, предварительно утвержденным Государственным советом Российской империи, то есть, на востоке — Орск-Тургай, на западе — Илецк-Актюбинск-Шалкар-Казалы-Кызылорда. 1 января 1904 года был завершен участок Оренбург-Казалы, 5 января 1905 года начали бесперебойно курсировать пассажирские и грузовые поезда между Ташкентом и Казалы. 28 июля 1853 года Оренбургский генерал-губернатор Василий Алексеевич Перовский, под предлогом защиты казахов на Сырдарье, штурмовал крепость Ак-Мечеть и изгнал из города кокандцев. Город был назван Перовском, в 1867 году стал центром Сырдарьинского уезда, — сказала сотрудница музея Умит Бекхожаева.

По ее словам, согласно справке из архива в Санкт-Петербурге, Перовское паровозное депо было полностью сдано в эксплуатацию 1 января 1906 года.

— Здесь можно получить информацию о строительство железнодорожных вокзалов и депо на станциях области. Посетители также могут ознакомиться с информацией о красногвардейском партизанском отряде, созданном для отражения угрозы в связи с началом гражданской войны в 1917 году. Отряд, в котором были 76 рабочих депо и коммунистов, под командованием помощника машиниста Николая Федоровича Селиверстова, доставлял жителям Перовска продовольствие со станции Атбасар. Командир красногвардейцев геройски погиб на станции Кандыагаш. Еще одна экспозиция посвящена рабочим депо, показывавшим примеры ударного труда во время Второй мировой войны. В начальный период войны около половины рабочих депо отправились на фронт. Также у нас представлены доблестный труд железнодорожников в мирное время и множество их достижений, — отметила У. Бекхожаева.

Основу музея заложил машинист-инструктор Я. С. Козулин, в продолжении этой работы участвовали начальник депо А. Оспанов, начальник отделения А. Жанадилов, Ж.Хамидов, председатель профсоюза А. Тлеугабылов.

— Здесь можно увидеть фонари, которые в разные годы использовались на железной дороге, сумки, в которых машинисты носили инструменты и документы, использовавшиеся до 90-х годов прошлого века телефоны, выпускавшиеся в начале прошлого века и в 60-е годы виды рельсов, бокс-подошвы. Для того, чтобы сдвинуть паровоз с места, восемь рабочих использовали четыре бокс-подошвы. После войны, с целью восстановления народного хозяйства, началась ускоренная работа по ремонту паровозного парка и железной дороги. В 1960 году был построен двухсекционный цех для стоянки тепловозов. Рядом с цехом подготовки были вновь оборудованы отделения для восстановления и ремонта топливной аппаратуры, автотормозных устройств, электроаппаратуры, инструментальный цех. Здесь работал первый машинист-казах Ермахан Нурбаев, и мы этим гордимся. За свою вековую историю депо получало переходное Красное знамя Министерства и Центрального комитета железнодорожного профсоюза. Макеты паровозов и тепловозов, эксплуатировавшихся с 1904 года, напоминают нам о прошедшем времени, — говорит У. Бекхожаева.

В 2005 году Кызылординское локомотивное депо отметило свой вековой юбилей. В преддверии юбилея во дворе депо на высоком постаменте был установлен памятник паровозу.

Ранее сообщалось, что в Уральске возникла необходимость построить новое здание для Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.