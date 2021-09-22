120 км дорог отремонтировали в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Жамбылской области реализуется 28 проектов по среднему ремонту дорог местной сети, охвачено работами 214 км дорог областного и районного значений. На сегодняшний день отремонтировано 120 км дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Дорожники завершили проект «Строительство автомобильной дороги южный обход города Тараза к границе Республики Кыргызстан», на участке автодороги районного значения «Ерназар-Койгелды» проводятся работы по строительству аварийного моста. Объект будет принят в эксплуатацию в текущем году.

Также в регионе ведется средний ремонт участков дорог областного значения: «Берлик-Мойынкум-Уланколь», «Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент», «Акколь-Койгелды», «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент», «Б.Момышулы-Кольтоган-Кошкарата-Кызтоган», «ст.Луговая-Корагаты-Татти», «Тараз-Жетибай-Тегистик-Ойыкт», «Акколь-Ойык-Уланбель», «Кумарык-Кызылту-Акыртобе», «Кумарык-Юбилейное», «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак».

Вместе с тем, ремонтные работы проводятся и на дорогах районного значения. В частности, охвачены участки дорог «Бесагаш-Юбилейный» «Каракемер-Карасай батыр-Енбекши», «Сортобе-Аухатты-Кызылсай», «Актоган-Кызыл Дихан», «Мерке-Талдыбулак», «Кызыл Кыстак-Арал Кыстак», «Костобе-Бурыл» и «Тараз-станция Талас». Также ремонтом охвачены подъезды к селам Кордай, Кожагаппар, Шынбулак и Жайлаукол.

Кроме того, в области проводятся работы по среднему ремонту 136 улиц населенных пунктов, в ходе которых средним ремонтом охвачено более 230 км улиц.

Таким образом, по итогам года планируется привести в нормативное состояние 95% дорог местной сети.