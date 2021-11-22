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    09:19, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    120 инфицированных коронавирусом за сутки зарегистрировали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область по-прежнему показывает наихудшие данные по ежесуточному числу инфицированных среди всех регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За минувшие сутки выявили 120 новых инфицированных – самый высокий показатель среди областей. Со 2-го октября регион не выходит из «красной» зоны.

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 120 случаев бессимптомных всего шесть.

    Лидирует по количеству инфицированных Петропавловск – 76 человек за сутки. Среди районов больше всего новых случаев зарегистрировали в Кызылжарском и Тайыншинском – по 11 человек. В Есильском районе – шесть, в Аккайынском и Айыртауском – по четыре, в районе им. Г. Мусрепова – три, в Мамлютском и Уалихановском – по два, в Акжарском районе – один инфицированный за сутки.

    Всего за минувшие сутки четыре лаборатории провели 722 ПЦР-исследования на коронавирус.

    По данным на утро 22 ноября, первый компонент вакцины получили 258 765 человек, второй компонент получил 241 531 житель региона.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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