120 инфицированных коронавирусом за сутки зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область по-прежнему показывает наихудшие данные по ежесуточному числу инфицированных среди всех регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За минувшие сутки выявили 120 новых инфицированных – самый высокий показатель среди областей. Со 2-го октября регион не выходит из «красной» зоны.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 120 случаев бессимптомных всего шесть.

Лидирует по количеству инфицированных Петропавловск – 76 человек за сутки. Среди районов больше всего новых случаев зарегистрировали в Кызылжарском и Тайыншинском – по 11 человек. В Есильском районе – шесть, в Аккайынском и Айыртауском – по четыре, в районе им. Г. Мусрепова – три, в Мамлютском и Уалихановском – по два, в Акжарском районе – один инфицированный за сутки.

Всего за минувшие сутки четыре лаборатории провели 722 ПЦР-исследования на коронавирус.

По данным на утро 22 ноября, первый компонент вакцины получили 258 765 человек, второй компонент получил 241 531 житель региона.