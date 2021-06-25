120 грантов выделят в Алматы по дефицитным врачебным специальностям
«Утвержден проект по ликвидации кадрового дефицита в медорганизациях Алматы. Будет выделено 120 грантов для обучения в резидентуре по остродефицитным врачебным специальностям», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.
«В рамках повышения квалификации за 5 месяцев обучено 1 253 врача и медсестер, а также около тысячи волонтеров (студентов, интернов и резидентов) для работы в прививочных пунктах», - добавил он.
Ранее аким поделился планами по строительству новых больниц в городе.
«Мы уделяем особое внимание развитию и модернизации системы здравоохранения. В текущем году запланировано строительство нового корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи, а также пункта скорой социальной помощи», - сообщил Б. Сагинтаев.