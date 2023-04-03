120 грантов в магистратуру выделено для обучения в Академии госуправления РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году Правительством выделено 120 грантов в магистратуру и 12 грантов в докторантуру для обучения в Академии государственного управления при Президенте РК. Об этом заявил на брифинге ректор академии Ерлан Абил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приём документов от претендентов на обучение по программам магистратуры и докторантуры начался 3 апреля и продлится до 29 июня включительно. Академия приглашает госслужащих, работников квазигосударственного и частного секторов принять участие в конкурсе. В этом году объявлен набор на 6 магистерских и 3 докторских программ очного обучения и на 2 программы магистратуры без отрыва от производства.

Приём документов будет осуществляться по программам магистратуры:

- годичного очного обучения - «Государственное управление (MPА)», «Управление человеческими ресурсами (MHRM»), «Региональное развитие (MRD)»;

- двухгодичного очного обучения - «Государственная политика (МРР)», «Экономика (ME)», «Международные отношения (MIR)»;

- годичного модульного обучения без отрыва от производства для лиц, не являющихся государственными служащими: «Государственное управление (ЕMPА)», «Региональное развитие (MRD»).

В докторантуру со сроком обучения 3 года приём будет по программам «Государственное управление (DPA)», «Международные отношения (DIR)», «Экономика (DЕ)»

«На подготовку госслужащих Правительством выделено 120 грантов в магистратуру и 12 в докторантуру. Для поступления по государственному заказу необходимо иметь стаж не менее 2 лет на государственной службе для магистерских программ и не менее 5 лет для докторских. Обязательным требованием для поступающих по государственному образовательному заказу является направление, подписанное руководителем госоргана. Поступающие, за исключением иностранных граждан, должны предоставить действующий сертификат QAZAQ RESMI TEST или ҚАЗТЕСТ, подтверждающий уровень владения государственным языком не ниже уровня В1. Академия имеет собственную систему оценки знаний казахского языка, QRT тест, результаты которого наравне с Қазтест принимаются при подаче документов в академию. При этом академия проводит специальные курсы казахского языка для желающих пройти QRT тест», - сказал на брифинге ректор академии Ерлан Абил.

Для претендентов, изъявивших желание поступить на образовательную программу «Международные отношения – Master of International Relations», предъявляются следующие требования:

- претендент должен быть действующим госслужащим МИД РК либо структурных подразделений ЦГО и их территориальных подразделений, МИО, связанных с вопросами международного сотрудничества;

- стаж не менее двух лет на государственной службе в данном министерстве либо указанных структурных подразделениях;

- подтверждение знания английского языка IELTS не менее 4 баллов, TOEFL IBT не менее 31 или TOEFL ITP не менее 310 баллов, TOEIC не менее 120 балла.

Для претендентов программ докторантуры:

- подтверждение знания английского языка IELTS не менее 5.5 баллов, TOEFL IBT не менее 46 баллов, TOEFL ITP не менее 433 баллов или TOEIC не менее 550 баллов;

- research proposal - проект плана исследовательской работы.