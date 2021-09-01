120 грантов на подготовку медкадров по дефицитным специальностям выделено в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по поручению акима Бакытжана Сагинтаева выделено 120 грантов на подготовку медкадров по дефицитным специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в рамках государственного заказа за счет средств акимата выделено 120 грантов на подготовку кадров в области медицины. Это важный шаг для устранения имеющегося дефицита и формирования кадрового ядра нового поколения специалистов.

Соответствующие вопросы были рассмотрены в ходе онлайн-заседания городской комиссии по вопросу размещения государственного образовательного заказа за счет средств местного исполнительного органа на подготовку кадров в организациях высшего и послевузовского образования с учетом потребностей рынка под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова.

Так, за счет средств акимата города Алматы выделено 120 грантов для подготовки кадров в целевой резидентуре (110 грантов) и магистратуре (10 грантов) по клиническим специальностям и по специальности «эпидемиология» в Казахском национальном университете им. С.Д. Асфендиярова и Казахстанско-Российском медицинском университете (вузы определены согласно проведенной конкурсной процедуре размещения государственных образовательных грантов).

На сегодня в Алматы общий дефицит составляет более 300 врачей. В рамках государственного образовательного заказа за счет республиканского бюджета будет выделено 38 грантов на обучение в резидентуре по клиническим специальностям. Предоставляемые акиматом 120 грантов предусмотрены в разрезе остро дефицитных врачебных специальностей, анализ которых был составлен на основании данных медицинских информационных систем и в рамках реализации Дорожной карты «О принимаемых мерах по снижению дефицита медицинских кадров в г. Алматы», а также с учетом динамики в области кадрового обеспечения. В целом имеющийся дефицит кадров планируется закрыть в предстоящие 2-3 года.

Следует отметить, что комиссией было принято решение о перераспределении грантов по специальностям, где нет претендентов, на более востребованные, а также увеличении количества грантов по специальностям «кардиохирургия», «неонатология». При этом учтены потребности в специалистах, задействованных как в ковидных, так и нековидных стационарах.

Так, гранты предоставлены в разрезе следующих специальностей: анестезиология и реанимация – 35 грантов, инфекционные болезни – 18, терапия – 10, пульмонология – 6, кардиология – 2, педиатрия – 9, неонатология – 3, неврология – 3, отоларингология – 6, клиническая фармакология – 2, гастроэнтерология – 6, офтальмология – 3, эндокринология – 3, детская хирургия – 2, травматология и ортопедия – 2, неотложная медицинская помощь – 3, физическая медицина и реабилитация – 5, нейрохирургия – 2.

После завершения 2-3-летнего обучения предусмотрена отработка в течение пяти лет по соответствующей специальности в государственных медицинских организациях города Алматы и организациях, подведомственных управлению общественного здоровья города.



