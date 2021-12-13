120 голов лошадей не пропустили через границу в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на границе, пресекли попытку ввоза с нарушением ветеринарного законодательства 120 голов лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, две фуры с лошадьми направлялись из Республики Хакасия РФ в Жамбылскую и Туркестанскую области, третья машина - из Томской области РФ в город Шымкент.
«При проведении документарного контроля установлено, что в ветеринарных сертификатах отсутствуют 32-значные коды, присваиваемые федеральной государственной информационной системой «Меркурий». Коды подтверждают подлинность выданных ветеринарных сертификатов. В ходе проведенной совместной работы сотрудников автомобильного пограничного пункта пропуска «Каракога», батальона дорожно-патрульной полиции района им. М. Жумабаева и территориальной инспекции автотранспорт с животными возвращен на территорию страны-экспортера», - сообщили в инспекции.
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