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120 детей потерялись во время концерта в Атырау
28 Августа 2022 21:50

120 детей потерялись во время концерта в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Во время праздничного концерта в честь Дня Конституции, который прошел в Атырау, в полицию доставили 120 потерявшихся детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления полиции во время концерта работали в усиленном режиме. Не только помогая обеспечивать общественный порядок. Неожиданно стало поступать много сообщений и заявлений о пропаже на площади имени Махамбета - Исатая детей. Всего было зарегистрировано 120 обращений. Благодаря оперативной работе полицейских и волонтеров все дети были найдены в промежутке времени от 15 минут до часа и благополучно переданы родителям», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

В связи с тем, что мобильные телефоны родителей 6 детей, пропавших в ходе концерта, были отключены, сотрудники полиции доставили из домой по адресу.


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