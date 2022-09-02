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    11:22, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    120 человек получили грант акимата Алматы для обучения в резидентуре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году выделено финансирование на обучение 120 резидентов по остродефицитным врачебным специальностям с длительностью обучения 2-3 учебных года, передает МИА «Казинформ».

    В целях реализации Дорожной карты Министерства здравоохранения РК«О принимаемых мерах по снижению дефицита медицинских кадров в регионах», а также Дорожной карты «О принимаемых мерах по снижению дефицита медицинских кадров в г. Алматы» с 2021 года акиматом г. Алматы выделяется финансирование на обучение врачей в резидентуре по востребованным клиническим специальностям.

    В настоящее время продолжают обучение в резидентуре 108 специалистов, поступивших в 2021 году. В 2022 году выделено финансирование из местного бюджета на обучение 120 резидентов по остродефицитным врачебным специальностям с длительностью обучения 2-3 учебных года. В разрезе специальностей наибольшее количество грантов выделено резидентуре по анестезиологии и реаниматологии (в 2021 году – 35 мест, в 2022 году – 10 мест), по инфекционным болезням (в 2021 году – 15 мест, в 2022 году – 8 мест), по педиатрии (в 2021 году – 6 мест, в 2022 году – 10 мест), по офтальмологии (в 2021 году – 6 мест, в 2022 году – 11 мест).

    На 2023 год запланирована выдача 130 грантов на резидентуру по востребованным специальностям и 10 мест в магистратуре по специальности «эпидемиология».

    24 августа текущего года проведено заседание Конкурсной комиссии по формированию, распределению и размещению государственного образовательного заказа на подготовку резидентов. Согласно утвержденным правилам, состав Конкурсной комиссии утвержден распоряжением акима города Алматы и состоит из сотрудников местного исполнительного органа, представителей гражданского общества.

    Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта акимата Алматы медицинские университеты передают список претендентов, набравших наивысшие баллы по вступительному экзамену. В текущем году участвовали в конкурсе 284 претендента. По решению конкурсной комиссии обладателями гранта акимата Алматы стали 120 конкурсантов.

    С обладателем образовательного гранта заключается трехсторонний договор с пунктом обязательства резидента об отработке 5 лет по соответствующей специальности в медицинских организациях города Алматы.

    Со списком обладателей гранта можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Акимат Алматы Образование
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