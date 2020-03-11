120 человек искали сбежавших из детской деревни подростков в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Усть-Каменогорска возвратили двоих несовершеннолетних в детскую деревню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления полиции города.

«11 марта около 9:00 утра на канал «102» поступило сообщение, что двое воспитанников детской деревни самовольно покинули территорию детской деревни. После получения вызова по тревоге был поднят весь личный состав УП г.Усть-Каменогорска. К поискам были подключены более 120 человек, из числа сотрудников полиции, военнослужащих военной части 5518, а также работников детской деревни», - говорится в сообщении.

За время поисков была проведена работа с близкими родственниками пропавших и обследованы территории дачных массивов.

В ходе поисковых мероприятий полицейские обнаружили пропавших детей в пригороде города. Там сотрудники полиции и задержали беглецов, после чего передали представителям детской деревни в целости и сохранности.

Со слов мальчишек, они собирались отправиться в г.Семей, где проживает сестра одного из воспитанников. Сейчас сотрудниками ювенальной полиции проводятся все необходимые меры в отношении подростков.