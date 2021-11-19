120 актюбинцев с «красным» статусом оштрафовали за нарушение карантина
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 120 актюбинцев со статусом «красный» оштрафованы на сумму более 5,2 млн тенге за нарушение режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля.
Как известно, проект «Ashyq» работает на территории Актюбинской области с 14 апреля. С тех пор в нем участвуют 4326 предпринимателей Актюбинской области, из них 127 предпринимателей имеют статус «Лидер».
Как отметили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала введения «Ashyq» в Актюбинской области были выявлены 247 человек со статусом «желтый» и 363 человека со статусом «красный».
«Вынесены постановления главного государственного санитарного врача города Актобе на 106 человек с «желтым» статусом. 120 физических лиц со статусом «красный» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 425 Кодекса РК «Об административном правонарушении» на сумму 5 294 339 тенге», - добавили в пресс-службе ДСЭК.
Также врачи настоятельно рекомендовали актюбинцам придерживаться режима карантина, если они заболели коронавирусной инфекцией или стали контактными лицами, а всем остальным - строго соблюдать меры личной гигиены, пользоваться масками, перчатками, соблюдать социальную дистанцию.
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