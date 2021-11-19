+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -7 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

120 актюбинцев с «красным» статусом оштрафовали за нарушение карантина

19 Ноября 2021 23:14
Поделиться:
120 актюбинцев с «красным» статусом оштрафовали за нарушение карантина

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 120 актюбинцев со статусом «красный» оштрафованы на сумму более 5,2 млн тенге за нарушение режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Новости по теме
Почти на пять млн тенге оштрафовали нарушителей режима самоизоляции в СКО
Об эпидситуации в Туркестанской области рассказал Умирзак Шукеев Вакцинация подростков и беременных женщин препаратом Pfizer начинается в Атырау Необходима массовая иммунизация - профессор

Как известно, проект «Ashyq» работает на территории Актюбинской области с 14 апреля. С тех пор в нем участвуют 4326 предпринимателей Актюбинской области, из них 127 предпринимателей имеют статус «Лидер».

Как отметили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала введения «Ashyq» в Актюбинской области были выявлены 247 человек со статусом «желтый» и 363 человека со статусом «красный».

«Вынесены постановления главного государственного санитарного врача города Актобе на 106 человек с «желтым» статусом. 120 физических лиц со статусом «красный» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 425 Кодекса РК «Об административном правонарушении» на сумму 5 294 339 тенге», - добавили в пресс-службе ДСЭК.

Также врачи настоятельно рекомендовали актюбинцам придерживаться режима карантина, если они заболели коронавирусной инфекцией или стали контактными лицами, а всем остальным - строго соблюдать меры личной гигиены, пользоваться масками, перчатками, соблюдать социальную дистанцию.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Почти на пять млн тенге оштрафовали нарушителей режима самоизоляции в СКО
Об эпидситуации в Туркестанской области рассказал Умирзак Шукеев
Вакцинация подростков и беременных женщин препаратом Pfizer начинается в Атырау
Необходима массовая иммунизация - профессор
Популярное
1 Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
2 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
3 Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
4 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
5 Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
6 Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
Читайте также
19-летняя няня крала золотые украшения и сдавала их в ломбард в Актобе
Состоялось 16 встреч руководителей министерств с представителями гражданского общества
Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив