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120 актюбинцев награждены медалью «Халық алғысы»

23 Июня 2020 17:50
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120 актюбинцев награждены медалью «Халық алғысы»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня за самоотверженный труд в различных сферах и борьбу с пандемией 120 актюбинцев были награждены медалью «Халық алғысы», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Актюбинцы вместе с акимом области Ондасыном Уразалиным приняли участие в республиканском онлайн-форуме «BIZ BIRGEMIZ», в ходе которого прошла трансляция видеообращения Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Затем состоялась церемония награждения.

В соответствии с Указом Президента РК от 19 июня 2020 года за самоотверженный труд в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в борьбе с пандемией медалью «Халық алғысы» были награждены заведующий реанимационным отделением областной инфекционной больницы Мурат Аипеисов, заместитель начальника управления специальной и мобилизационной подготовки департамента полиции области Алмат Имангалиев, редактор телеканала «Актобе» Есет Каниев, руководитель волонтерского движения «Zello Help», «Онко бэби», «Добро», «Zello Поиск» Екатерина Голотина и другие.

Ондасын Уразалин поблагодарил актюбинцев за проделанную работу и выразил уверенность, что благодаря единству и неравнодушию населения удастся справиться с любыми трудностями.

Напомним, сегодня прошел общенациональный онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», к участникам которого обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Медалью «Халық алғысы» по разным направлениям были награждены 343 гражданина. Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены учредить медаль «Халық алғысы» для поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.


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#Актюбинская область   #Акимат   #Общество   #Бірге - реализуем вместе   #Волонтёрство  
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