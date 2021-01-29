12 заведений столицы приостановили деятельность из-за неоднократного нарушения карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд столичных предпринимателей, вопреки действующему постановлению, где указаны ограничительные меры, до сих пор не соблюдают требования. Тем самым увеселительные заведения подвергают всех жителей риску заразиться коронавирусом и введению ужесточений ограничительных и карантинных мер в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В списке нарушений – проведение массовых мероприятий, несоблюдение режима работы и установленного количества посетителей, игнорирование запрета на работу, а также нарушение масочного режима работниками общественных заведений.

Так, на сегодня всего судом приостановлена деятельность 12 общественных заведений и наложены административные штрафы: караоке-бар «Жаным сол», ночной клуб «Алания» (по ул. Манаса, 9/1), караоке - бар «Tequila», ресторан «Золото», лаундж бар «Echo», лаундж бар «Сторис», компьютерный клуб «Raspawn», батутный парк «Kango», лаундж бар «Abba», ресторан-караоке «GINZA», магазин «Табыс».

»На различные ухищрения идут и столичные предприниматели. Субъект предпринимательства ТОО «Золото-Астана», осуществляющий деятельность в ресторане «ZOLOTO», неоднократно за нарушение ограничительных и карантинных мер был привлечен к административной ответственности. Далее в целях избежания больших административных штрафов, ТОО «Золото-Астана» заключил договор аренды с физическим лицом Темирбулатовой Д.М. (как было установлено позже, являлась работником ресторана). За невыполнение предписания об устранении нарушений материалы дела были направлены в суд. Судом вынесено решение о приостановлении деятельности ресторана «ZOLOTO» и наложен административный штраф в размере более 100 МРП.

Несмотря на действующий запрет, 27 января в 23:05 мобильной группой выявлен атмосферный бар «Панаехали». Администрация заведения пошла на хитрость: главный вход для видимости был закрыт. Чтобы попасть в бар гости проходили через кухню заведения, а затем в зал«, - сообщили пресс-службе ДП Нур-Султана.

Также в ходе рейда мониторинговой группой в 00:44 было выявлено нарушение со стороны кафе «Банзай», в котором веселились посетители, нарушая санитарные нормы.

Как рассказали полицейские, режим карантина сознательно нарушают не только владельцы увеселительных заведений. В ходе ночных рейдов мобильная группа также выявила работающие в запрещенное время лото-клубы, компьютерные клубы и магазины.

Главный санврач столицы строго запретил веселиться в барах и ресторанах после 20:00 вечера. Нарушителям грозит штраф. Бизнесменам придется заплатить больше 600 тысяч, гостям – более 87 тысяч тенге.