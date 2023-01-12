12 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

12 Января 2023, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1912-1993) родился- советский государственный и общественный деятель, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Казахской ССР (1960-1962, 1964-1986), член Политбюро ЦК КПСС (1971-1987), трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 1982).

Родился в Алматы. Окончил Московский институт цветных металлов и золота (1936), получив квалификацию горного инженера.

Трудовая деятельность: по окончании института был направлен на Прибалхашстрой; в начальный период Второй Мировой войны - заместитель главного инженера и начальник технического отдела комбината «Алтайполиметалл», директор Риддерского рудника Лениногорского рудоуправления; заместитель председателя Совета народных комиссаров Казахской ССР (1942-1952); президент Академии наук Казахской ССР (1952-1955); председатель Совета Министров Казахской ССР (1955-1960); первый секретарь ЦК КП Казахстана (1960-1962); председатель Совета Министров Казахской ССР (1962-1964); первый секретарь ЦК КП Казахстана (1964-1986).

В 1974 году Динмухамеду Кунаеву было присвоено звание «Почётный гражданин города Балхаш», в 1982 году - «Почётный гражданин города Экибастуз». В феврале 1986 года состоялся XVI съезд КП Казахстана - последний под руководством Динмухамеда Кунаева.

11 декабря 1986 года без участия Динмухамеда Кунаева состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, принявшее его решение об уходе на пенсию. Динмухамед Ахмедович Кунаев жил в родной Алма-Ате. Скончался 22 августа 1993 года, похоронен на Кенсайском кладбище.

назад (1940) родился- писатель, академик, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Международной премии имени М. Шолохова, академик Российской академии педагогических и социальных наук.

Родился в Костанайской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: директор Казахского отделения Литературного фонда СССР (1985-1998); генеральный директор Республиканского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности (1991-1995); главный редактор государственного издательства «Кайнар» (1996-1997).

Сабит Досанов в книгах документальной прозы и многочисленных выступлениях по радио и телевидению, на страницах ведущих газет республики и зарубежной печати смело, страстно, увлекательно говорит об острых, сложных проблемах нашего общества. Достойно представлял казахскую культуру за рубежом. Побывав в Индии, Шри-Ланке, Англии, Германии, Анголе, Китае, Греции и других странах, он опубликовал увлекательные путевые очерки о них.

Является членом Союза писателей Казахстана, был председателем Союза акынов и жырши РК. Он участник конференции писателей Азии и Африки, Международной встречи деятелей культуры «Восток-Запад» в Бомбее (Индия), почетный гражданин городов Дунду (Ангола), Аркалык, Костанай, Аксуатского района Восточно-Казахстанской области, Амангельдинского района Костанайской области.

назад (1961) родился- председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист-правовед (1982).

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982-1984); преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии КВШ Министерства внутренних дел (ГСК) РК (1987-1997); секретарь Государственной комиссии РК по контролю за наркотиками (1997-2000); заместитель председателя Агентства РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (05.2000-12.2000); заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции РК (2001-2002); государственный инспектор секретариата Совета безопасности РК (2002-2004); заведующий отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совета безопасности РК (2004-2005); заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности РК (04.2005-06.2005); заместитель секретаря Совета безопасности РК - заведующий секретариатом (2005-2009); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2009-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель постоянного комитета законодательства и судебно-правовой реформе (2016-2020); депутат Сената Парламента РК, заместитель председателя Сената Парламента РК (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалью.

назад (1961) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Целиноградской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-механик (1986); Московский институт права (2005).

Трудовая деятельность: тракторист совхоза (1978); инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка в зерносовхозе Веселовский Балкашинского района Целиноградской области, главный инженер (1991-1993); директор совхоза Культура Балкашинского района Целиноградской области (1993-1996); председатель ПК «Маданиет» (1996-1998); начальник Сандыктауского районного управления сельского хозяйства (1998); аким Буландынского района Акмолинской области (1998-2002); начальник Акмолинского облсельхозуправления (2002-2004); аким Аккольского района Акмолинской области (2004-2012); аким Целиноградского района Акмолинской области (2012-2013); аким Жаркаинского района Акмолинской области (2013-2017); заместитель акима Акмолинской области (2017-2019); аким Сандыктауского района Акмолинской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2007), «Парасат»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001); «Тыңға 50 жыл» (2004), «15 лет вывода Советских войск из ДРА» (2005), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл (2005), «30 лет отрасли экологии Республики Казахстан» (2018), «15 лет Республиканского космического центра связи» (2019); нагрудными знаками «За активное участие в операции спасения» (2014), «Трудовая доблесть I степени» (2015).

назад (1961) родилась- журналист, медиаменеджер, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Национальной премии «Алтын пьедестал».

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби, журналистика.

Трудовая деятельность: редактор детских и молодежных программ на Казахском радио, начальник отдела, главный редактор; главный редактор редакции информационно-аналитических программ «Шалқар» на Казахском радио (1991-1992); первый заместитель генерального директора Казахского радио и политический обозреватель (1992-1994); сотрудник пресс-службы Президента РК (1997); заместитель директора представительства Международной организации «Internews Network» в Казахстане, исполнительный директор (1997-2006); первый заместитель исполнительного директора ТРК «31 канал» (2006-2008); генеральный директор ТРК «31 канал» (2008-2011); председатель правления АО «РТРК «Қазақстан» (2011-2016); первый заместитель председателя телерадиокорпорации «Қазақстан» (2016-2019); генеральный директор ТОО «Қазақ радиолары» (2019); генеральный директор телеканала «Алматы» (2019-2022).

Награждена орденом «Құрмет» (2015); медалью «Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» (2016). Удостоена почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

назад (1962) родился- представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант авиации.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков (1983); Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (1996); Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2010).

Трудовая деятельность: летчик, старший летчик, командир звена, заместитель командира, командир эскадрильи, заместитель командира истребительного авиационного полка, заместитель командира авиационной базы (1983-2007); командир авиабазы (с 2002 года); заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК (2007-2010); первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальник главного штаба Сил воздушной обороны ВС РК (2010-2011); первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальник главного штаба Сил воздушной обороны ВС РК (2011-2012); заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВО ВС РК (2012-2013); главнокомандующий Силами воздушной обороны (2013-2017); заместитель начальника Генерального штаба ВС РК (с 2017 года); заместитель начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (2018-2020); главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2020-2022).

Награжден орденом «Даңқ» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть») и юбилейными медалями.

назад (1962) родилась- известный казахстанский киновед и кинокритик.

Родилась в Алматы. Окончила сценарно-киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, киновед (1984); аспирантуру Всесоюзного государственного института кинематографии (1992).

Трудовая деятельность: с 1984 года - старший редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм»; с 1987 года - аспирантка Всесоюзного государственного института кинематографии (Москва); с 1992 года - главный редактор журнала «Азия кино»; с 1994 года - заведующая кафедрой «История и теория кино» Казахского государственного института театра и кино имени Т. Жургенова; с 1997 года - координатор программ «Культура и искусство», «Поддержка СМИ» фонда «Сорос-Казахстан»; с 2001 года - Фулбрайтовский стипендиат, исследователь и преподаватель Боудоин-колледжа, Питтсбургского университета, США; с 2002 года - координатор программы «Восток-Восток» фонда «Сорос-Казахстан»; с 2003 года - генеральный продюсер телеканала «АСТВ» (Астана); с 2004 года - директор общественного фонда «Центр Центрально-Азиатской кинематографии» (Алматы); с 2005 года - арт-директор Международного кинофестиваля «Евразия»; с 2006 по 2008 годы - главный редактор журнала «Евразия кино»; вела постоянную рубрику про кино в газетах «Мегаполис» (2003-2005) и «Начнем с понедельника» (2006-2008); президент Ассоциации кинокритиков Казахстана.

Награждена медалью «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006).

назад (1963) родился- первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Фергане (Узбекистан). Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского и французского языков (1985); стажировка в Министерстве иностранных дел Великобритании (1992).

Трудовая деятельность: преподаватель АПИИЯ (1987-1988); научный сотрудник Института истории, этнографии и археологии Академии наук Казахстана (1988-1989); главный редактор переводов с английского языка главной редколлегии по художественному переводу при Союзе писателей РК (1989-1991); референт Казсовпрофа (1991-1992); второй, первый секретарь, заведующий отделом Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (1992-1994); первый секретарь, советник Посольства РК в США (1994-1996); начальник управления, замдиректора департамента Европы Министерства иностранных дел РК (1996-1998); советник-посланник Посольства РК в США (1998-2004); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (01.2004-04.2004); главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента РК (04.2004-08.2004); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Индийской Республике (2004-2009); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству (2008-2009); заместитель министра иностранных дел РК (2009-2013); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Соединенных Штатах Америки (2013-2017); постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций (2017-2020); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене (2020-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству (2021-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1979) родилась- заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Родилась в Целиноградской области. Окончила Евразийский университет имени Л. Гумилева (1999); Академию финансовой полиции (2004).

Трудовая деятельность: младший инспектор, инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особо важным делам управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции РК (2000-2002); начальник отдела правовой экспертизы управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства финансовой полиции РК (2002-2004); заместитель начальника управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2004-2005); заместитель начальника департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2011); советник председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2011-2012); старший помощник Генерального прокурора РК - руководитель Центра стратегического анализа информационно-аналитического управления аппарата Генерального прокурора РК (2012-2013); заместитель заведующего Ситуационным центром Совета безопасности РК (2013-2014); руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2016); вице-министр по делам государственной службы РК (01.2016-09.2016); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2019); вице-министр национальной экономики РК (2019-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

Награждена орденом «Даңқ» ІІ ст.; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственными медалями органов финансовой полиции и прокуратуры, «За верность делу» III ст. (2016).