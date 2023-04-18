12 внутренних и 3 международных рейса задержали в аэропорту столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете гражданской авиации предоставили информацию касательно задержанных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на 17:00 часов по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы из аэропорта г. Астана:

«Эйр Астана» (Fly Arystan):

- КС 7364 Туркестан – Астана;

- КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;

- КС982 Атырау – Астана;

- КС 7392 Актобе – Астана;

- КС 7326 Шымкент – Астана;

- КС 7391 Астана – Актобе;

- КС 7325 Астана – Шымкент;

«SCAT»:

- DV 748 Павлодар – Астана;

- DV 844 Ереван – Астана;

- DV 741 Астана – Актау;

- DV 704 Астана – Алматы;

«Qazaq Air»:

- IQ 360 Алматы – Астана;

- IQ 522 Омск – Астана;

- IQ 353 Астана – Алматы;

«Fly Dubai»:

- FZ 1308 Астана – Дубай.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.