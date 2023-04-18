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    18:30, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    12 внутренних и 3 международных рейса задержали в аэропорту столицы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете гражданской авиации предоставили информацию касательно задержанных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По состоянию на 17:00 часов по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы из аэропорта г. Астана:

    «Эйр Астана» (Fly Arystan):

    - КС 7364 Туркестан – Астана;

    - КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;

    - КС982 Атырау – Астана;

    - КС 7392 Актобе – Астана;

    - КС 7326 Шымкент – Астана;

    - КС 7391 Астана – Актобе;

    - КС 7325 Астана – Шымкент;

    «SCAT»:

    - DV 748 Павлодар – Астана;

    - DV 844 Ереван – Астана;

    - DV 741 Астана – Актау;

    - DV 704 Астана – Алматы;

    «Qazaq Air»:

    - IQ 360 Алматы – Астана;

    - IQ 522 Омск – Астана;

    - IQ 353 Астана – Алматы;

    «Fly Dubai»:

    - FZ 1308 Астана – Дубай.

    Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.


    Теги:
    Аэропорт Погода Транспорт Астана
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