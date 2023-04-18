18:30, 17 Апрель 2023 | GMT +6
12 внутренних и 3 международных рейса задержали в аэропорту столицы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете гражданской авиации предоставили информацию касательно задержанных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По состоянию на 17:00 часов по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы из аэропорта г. Астана:
«Эйр Астана» (Fly Arystan):
- КС 7364 Туркестан – Астана;
- КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;
- КС982 Атырау – Астана;
- КС 7392 Актобе – Астана;
- КС 7326 Шымкент – Астана;
- КС 7391 Астана – Актобе;
- КС 7325 Астана – Шымкент;
«SCAT»:
- DV 748 Павлодар – Астана;
- DV 844 Ереван – Астана;
- DV 741 Астана – Актау;
- DV 704 Астана – Алматы;
«Qazaq Air»:
- IQ 360 Алматы – Астана;
- IQ 522 Омск – Астана;
- IQ 353 Астана – Алматы;
«Fly Dubai»:
- FZ 1308 Астана – Дубай.
Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.