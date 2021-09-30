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    11:50, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    12 учеников сельской школы стали обладателями медали Елбасы в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сельской школе, показавшей лучшие результаты в проекте Фонда Нурсултана Назарбаева и Академии Елбасы, вручили сертификат на два миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования, в рамках реализации проекта «Медаль Елбасы» проводился анализ наиболее активных сельских школ. В Смирновской средней школе №1 выявили наибольшее количество обладателей медалей Елбасы. 12 учащихся школы завершили программу и стали обладателями бронзовых медалей. Руководитель Центра развития лидерства корпоративного фонда «Академия Елбасы» Айгуль Куатова вручила школе денежный сертификат.

    «В Северо-Казахстанской области бронзовые медали завоевали 292 участника программы. В 2021-м году 29 обладателей медалей Елбасы получили государственные образовательные гранты. В настоящее время в программе проекта «Медаль Елбасы» по региону участвуют 404 молодых человека. В этом году из них на бронзовую медаль претендуют 258, на серебряную – 70. Работу программы по области обеспечивают 19 наставников, 1 региональный координатор и 1 эксперт», - добавили в пресс-службе.

    Напомним, проект «Медаль Елбасы» реализуется в рамках инициативы Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Назарбаева «Ел Үміті». Цель проекта - создание национальной системы продвижения и развития казахстанцев в возрасте от 14 до 29 лет. Участники программы занимаются благотворительными акциями, организовывают мероприятия и форумы, занимаются спортом, развиваются творчески и становятся начинающими предпринимателями.


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