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12 убийств раскрыто по «горячим следам» в Казахстане

24 Января 2022 12:03
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12 убийств раскрыто по «горячим следам» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько преступлений зарегистрировано за неделю в Казахстане, рассказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За неделю совершено 2418 преступлений, 1639 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по «горячим следам» 12 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 4 разбоя, раскрыто 27 грабежа, 433 краж чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в следственных изоляторах находятся 711 человек.

«Все они содержатся на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью», - сказал Нурдильда Ораз.

Представитель ведомства отметил, что во все учреждения уголовно-исполнительной системы беспрепятственный доступ имеют представители Национального превентивного механизма и общественных наблюдательных комиссий, при этом допуск адвокатов к своим подзащитным и передача посылок, осуществляется в обычном режиме.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Криминал  
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Автор:

Серик Сабеков

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