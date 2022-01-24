12 убийств раскрыто по «горячим следам» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько преступлений зарегистрировано за неделю в Казахстане, рассказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2418 преступлений, 1639 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по «горячим следам» 12 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 4 разбоя, раскрыто 27 грабежа, 433 краж чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в следственных изоляторах находятся 711 человек.

«Все они содержатся на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью», - сказал Нурдильда Ораз.

Представитель ведомства отметил, что во все учреждения уголовно-исполнительной системы беспрепятственный доступ имеют представители Национального превентивного механизма и общественных наблюдательных комиссий, при этом допуск адвокатов к своим подзащитным и передача посылок, осуществляется в обычном режиме.