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12 убийств раскрыли полицейские Казахстана за неделю

26 Июля 2021 11:20
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12 убийств раскрыли полицейские Казахстана за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3226 преступлений. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За неделю совершено 3226 преступлений, 2225 из них раскрыто в течении суток», - сказала Шугыла Бериккызы.

Представитель Министерства внутренних дел РК также сообщила, что полицейскими раскрыто «по горячим следам» 12 убийств, 8 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 44 грабежа, 466 краж чужого имущества.

Было также отмечено, что вопросы профилактики семейно-бытового насилия всегда находятся в зоне пристального внимания органов внутренних дел. Постоянно принимаются организационные и практические меры по совершенствованию данного вида деятельности.

Правовая основа всей системе профилактики была заложена в 2009 году после принятия специального отраслевого Закона «О профилактике бытового насилия».

С момента принятия Закона только по инициативе МВД в него 12 раз вносились соответствующие изменения и дополнения.

С его принятием были расширены полномочия полицейских в части возможности устанавливать обязанности и ограничения для лиц допускающих правонарушения в сфере семейного быта.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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