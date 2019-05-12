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12 тысяч семей получили АСП нового формата в Шымкенте

12 Мая 2019 08:43 39
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12 тысяч семей получили АСП нового формата в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 12 тыс. многодетных семей выплатили адресную социальную помощь нового формата в Шымкенте, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Всего приняли 21 тыс. заявлений. Часть матерей, получивших финансовую поддержку от государства, направила эти средства на развитие собственного дела. Мысль заняться своим делом у жительницы Шымкента Тиллягуль Карсыбаевой родилась сразу же после того, как ей выдали адресную социальную помощь. На эти средства она купила машинку, и уже шьет постельное белье и приданое для невест. В качестве помощницы даже наняла на работу соседку. Старший из шести детей Тиллягуль Карсыбаевой учится в 8 классе, младшему - полтора года.

«Получается, что я работаю благодаря выданной мне государственной адресной социальной помощи. Я бы порекомендовала таким многодетным матерям, как я, не тратить деньги впустую, а вложить их в дело, чтобы кормить семью. Мне, например, удобно», - говорит жительница Шымкента.

На сегодня в Шымкенте адресная социальная помощь начислена 12 тыс. таким малообеспеченным семьям, еще 9 тыс. получат средства до 15 мая, уверяют специалисты. «Люди поверили, что помощь, действительно, выдается. Люди приходят, благодарят, рассказывают, что средства пошли на погашение кредитов, коммунальные услуги и прочее. Те кто еще не получил, спрашивают до какого срока прием заявлений. Ведем и разъяснительные работы среди населения», - рассказывает Гульжан Курманбекова, заместитель акима Шымкента.

Работа по распределению адресной социальной помощи продолжается. В Шымкенте у 3200 из 31 тыс. многодетных семей - низкие доходы. Поэтому, учитывая большой наплыв заявителей, в мегаполисе дополнительно открыли 8 специальных филиалов ЦОНа и 4 центра матерей.

 

 

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Ключевые слова: Общество, Шымкент, Социальная поддержка,
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