12 тысяч семей получили АСП нового формата в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 12 тыс. многодетных семей выплатили адресную социальную помощь нового формата в Шымкенте, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Всего приняли 21 тыс. заявлений. Часть матерей, получивших финансовую поддержку от государства, направила эти средства на развитие собственного дела. Мысль заняться своим делом у жительницы Шымкента Тиллягуль Карсыбаевой родилась сразу же после того, как ей выдали адресную социальную помощь. На эти средства она купила машинку, и уже шьет постельное белье и приданое для невест. В качестве помощницы даже наняла на работу соседку. Старший из шести детей Тиллягуль Карсыбаевой учится в 8 классе, младшему - полтора года.

«Получается, что я работаю благодаря выданной мне государственной адресной социальной помощи. Я бы порекомендовала таким многодетным матерям, как я, не тратить деньги впустую, а вложить их в дело, чтобы кормить семью. Мне, например, удобно», - говорит жительница Шымкента.

На сегодня в Шымкенте адресная социальная помощь начислена 12 тыс. таким малообеспеченным семьям, еще 9 тыс. получат средства до 15 мая, уверяют специалисты. «Люди поверили, что помощь, действительно, выдается. Люди приходят, благодарят, рассказывают, что средства пошли на погашение кредитов, коммунальные услуги и прочее. Те кто еще не получил, спрашивают до какого срока прием заявлений. Ведем и разъяснительные работы среди населения», - рассказывает Гульжан Курманбекова, заместитель акима Шымкента.

Работа по распределению адресной социальной помощи продолжается. В Шымкенте у 3200 из 31 тыс. многодетных семей - низкие доходы. Поэтому, учитывая большой наплыв заявителей, в мегаполисе дополнительно открыли 8 специальных филиалов ЦОНа и 4 центра матерей.