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12 тысяч новых рабочих мест создадут в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
1 Апреля 2021, 17:26
12 тысяч новых рабочих мест создадут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году намерены трудоустроить 26 тысяч человек и создать 12 тысяч новых постоянных рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Алмас Кошманов на брифинге рассказал, какие меры принимают в регионе по трудоустройству населения.

В прошлом году работу получили около 30 тысяч человек. Появились 13 тысяч новых рабочих мест. Из них 90% - постоянные.

В государственной программе «Еңбек» приняли участие около 24 тысяч жителей области. Из них более 500 приобрели новую специальность, около одной тысячи освоили курсы предпринимательства. Участники программы получили почти 2,3 тысячи кредитов и грантов на сумму в 3,6 млрд тенге.

По словам А.Кошманова, чтобы не допустить массового высвобождения работников с 23 крупными и средними предприятиями области заключили Дорожные карты по управляемому перетоку сотрудников. Подписали меморандумы по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и гарантий работников с 4 163 предприятиями различных форм собственности.

«С целью восполнения дефицита трудовых ресурсов в области продолжается работа по приему граждан из трудоизбыточных регионов страны. В прошлом году в область прибыли 1 765 человек. Основная часть переселена в сельскую местность, где имеется значительный спрос на рабочую силу. Занятостью обеспечены почти 96% трудоспособных граждан. В этом году область планирует принять около 2,5 тысячи человек», - сказал А.Кошманов.


Северо-Казахстанская область   Занятость  
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