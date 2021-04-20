12 тысяч нарушений ограничительных мер выявили с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов озвучил результаты работы мониторинговых групп с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, с начала года проведено 65 тысяч рейдов, проверена деятельность более 400 тысяч объектов, в рамках этой работы выявлено 12 тысяч нарушений. При этом отмечается неэффективная работа мониторинговых групп в следующих регионах. В Атырауской области в ходе рейдов на 30 тысячах объектов зафиксировано всего 123 нарушения. В Западно-Казахстанской области в результате рейдов 17 тысяч объектов нарушения выявлены только в 47 объектах. В Мангыстауской области из охваченных рейдом 6,5 тысячи объектов только в 18-ти зарегистрированы факты нарушения. В Павлодарской области из охваченных рейдами 29,5 тысячи объектов выявлено всего 165 нарушений», - сказал Ералы Тугжанов на заседании Правительства.

По его словам, с начала года во всех регионах выявлено около 5 тысяч нарушений в связи с массовым скоплением граждан в общественных местах.

Из них 4 тысячи связаны со сверхурочной работой в ресторанах и ночных клубах, а около 1 тысячи связаны с проведением свадеб.

Он привел примеры:

В Нур-Султане 10 апреля в ресторане «Хан Талапай» проведена свадьба с участием 160 человек, 17 апреля в кафе «Бруклин» обслужили 30 человек и в кафе «Нирвана» 40 человек в запрещенное время работы.

15 апреля в Алматы в лаундж-баре «МЯТА» после установленного срока выявили 60 посетителей, 17 апреля в клубе «Эликсир» обслужено 40 человек.

4 апреля в Атырауской области в ресторане «Арай» прошла свадьба с участием 80 человек, 16 апреля ресторан «ОРТА» продолжил принимать 40 гостей в ночное время.

В городе Костанае 17 апреля состоялась свадьба в кафе Салем, а 28 марта кафе «Джон Сноу» продолжало работать, несмотря на установленный срок.

В Западно-Казахстанской области выявлены факты проведения свадьбы 9 апреля при участии 70 человек, 10 апреля при участии 60 человек, а также выявлены факты, когда кафе работают, несмотря на ограничения.

В Шымкенте 3, 11 и 12 апреля были выявлены факты проведения свадеб в ресторанах.

10 апреля в Актюбинской области в ресторанах «Ак Желкен» и «Юрта» прошли свадьбы с участием 100 человек. Кафе «Барокко» было открыто после установленного времени.

В Акмолинской и Карагандинской областях проводят свадьбы, и кафе по-прежнему открыты в ночное время.

Свадьба с участием 100 человек прошла 4 апреля в ресторане «Адеми Меруерт» в Таразе.

Это всего лишь примеры. Группы мониторинга выявляют нарушения ограничительных мер во всех регионах.