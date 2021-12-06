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12 тысяч фактов незаконной сдачи жилья внаем выявлено в Казахстане

6 Декабря 2021 12:07
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12 тысяч фактов незаконной сдачи жилья внаем выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Участок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За два месяца профилактического мероприятия сотрудниками полиции проведен обход около 5 миллионов квартир и индивидуальных домов, проверено свыше 300 тысяч дачных домов и около 60 тысяч крестьянских хозяйств, зимовок, делян», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

По его словам, также проверено около 100 тысяч арендуемых в наем квартир, выявлено порядка 12 тысяч фактов предоставления жилья внаем без регистрации в органах государственных доходов.

По месту жительства проверено свыше 200 тысяч владельцев гражданского оружия, выявлено около 3 тысяч нарушений правил хранения огнестрельного оружия.

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#Жилье  
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Автор:

Серик Сабеков

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