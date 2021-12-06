12 тысяч фактов незаконной сдачи жилья внаем выявлено в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Участок», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За два месяца профилактического мероприятия сотрудниками полиции проведен обход около 5 миллионов квартир и индивидуальных домов, проверено свыше 300 тысяч дачных домов и около 60 тысяч крестьянских хозяйств, зимовок, делян», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.
По его словам, также проверено около 100 тысяч арендуемых в наем квартир, выявлено порядка 12 тысяч фактов предоставления жилья внаем без регистрации в органах государственных доходов.
По месту жительства проверено свыше 200 тысяч владельцев гражданского оружия, выявлено около 3 тысяч нарушений правил хранения огнестрельного оружия.
- Полицейские Казахстана смогут участвовать в специальных жилищных программах
- На какие льготы могут рассчитывать нуждающиеся в жилье полицейские в Казахстане
- Жилье для очередников: распределение квартир прокомментировал акимат Атырау
- Сколько жилых домов подлежат переходу на ОСИ в Нур-Султане
- На три года осудили застройщика долгостроя в Костанае
- 10 тысяч социальных квартир построили в Нур-Султане в этом году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана