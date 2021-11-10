12 трлн тенге израсходовано из госбюджета в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев доложил по исполнению расходов госбюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 98%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12 трлн тенге. Неисполнение составило 50 млрд тенге, из них 10 млрд тенге – экономия. Не освоено - 40 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, внутренних дел и финансов.

«Основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; позднее представление счетов к оплате в органах казначейства; длительное проведение конкурсных процедур», - отметил министр.

Расходы местных бюджетов составили 6,7 трлн тенге. Не исполнено - 134 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 ноября им выделено 1 трлн 813 млрд тенге. Из них освоено – 96,6%. Не исполнено – 62 млрд тенге, в том числе экономия – 6 млрд тенге, не освоено – 56 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в Алматы, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях.