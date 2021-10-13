12 «Тревожных кнопок SOS» установят в общественных местах Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Устройство для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий уже установили на Набережной Павлодара, всего намерены установить 12 «Тревожных кнопок SOS», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре внедрён проект «Тревожная кнопка SOS», направленный на обеспечение безопасности граждан. Данное устройство предназначено для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Департамент полиции Павлодарской области, отметили здесь, планомерно внедряет и развивает цифровые технологий в свою работу, реализуя поручения Президента Казахстана по концепции «Слышащего государства».

«Устройство экстренного вызова по опыту развитых стран установлено в оживлённой части областного центра – на Центральной набережной. Место определено по результатам проведённого анализа региона, - рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. - Граждане имеют возможность при нажатии на кнопку данного устройства мгновенно связаться с сотрудником полиции центра оперативного управления и сообщить о правонарушении или попросить о помощи. Видеосъёмка обеспечивается встроенной видеокамерой, а встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь с лицом».

Н. Масимов добавил, что все данные фиксируются системой автоматически. Такое новшество позволит оперативно реагировать на все обращения людей.

В Павлодаре определили места массового скопления граждан, где могут произойти какие-то правонарушения: парки, скверы и другие общественные места. Там планируется установка тревожных кнопок, рассказали в ДП области.

«Проведена работа по апробированию одного прибора в тестовом режиме. Прибор показал хороший результат и уже принят в эксплуатацию, - сообщили в ведомстве. - В первую очередь это сделано для удобства населения и предупреждения противоправных деяний. Такие новшества в системе органов полиции позволяют более эффективно и качественно решать задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью».

По информации стражей порядка, до конца 2021 года планируется установить дополнительно ещё 6 устройств «Тревожная кнопка SOS», другие 6 намерены поставить в 2022 году. Аналогичные кнопки будут установлены по области.

«Напоминаем, что 1 февраля 2021 года запущена работа мобильного приложения «POLICE 102», с помощью которого граждане в круглосуточном режиме сообщают о преступлениях и правонарушениях», - подчеркнули в правоохранительных органах.

Фото ДП Павлодарской области.