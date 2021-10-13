12 «Тревожных кнопок SOS» установят в общественных местах Павлодара
«В Павлодаре внедрён проект «Тревожная кнопка SOS», направленный на обеспечение безопасности граждан. Данное устройство предназначено для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Департамент полиции Павлодарской области, отметили здесь, планомерно внедряет и развивает цифровые технологий в свою работу, реализуя поручения Президента Казахстана по концепции «Слышащего государства».
«Устройство экстренного вызова по опыту развитых стран установлено в оживлённой части областного центра – на Центральной набережной. Место определено по результатам проведённого анализа региона, - рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. - Граждане имеют возможность при нажатии на кнопку данного устройства мгновенно связаться с сотрудником полиции центра оперативного управления и сообщить о правонарушении или попросить о помощи. Видеосъёмка обеспечивается встроенной видеокамерой, а встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь с лицом».
Н. Масимов добавил, что все данные фиксируются системой автоматически. Такое новшество позволит оперативно реагировать на все обращения людей.
В Павлодаре определили места массового скопления граждан, где могут произойти какие-то правонарушения: парки, скверы и другие общественные места. Там планируется установка тревожных кнопок, рассказали в ДП области.
«Проведена работа по апробированию одного прибора в тестовом режиме. Прибор показал хороший результат и уже принят в эксплуатацию, - сообщили в ведомстве. - В первую очередь это сделано для удобства населения и предупреждения противоправных деяний. Такие новшества в системе органов полиции позволяют более эффективно и качественно решать задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью».
По информации стражей порядка, до конца 2021 года планируется установить дополнительно ещё 6 устройств «Тревожная кнопка SOS», другие 6 намерены поставить в 2022 году. Аналогичные кнопки будут установлены по области.
«Напоминаем, что 1 февраля 2021 года запущена работа мобильного приложения «POLICE 102», с помощью которого граждане в круглосуточном режиме сообщают о преступлениях и правонарушениях», - подчеркнули в правоохранительных органах.
Фото ДП Павлодарской области.