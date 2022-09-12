12 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1956) родился- видный государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1983).

Трудовая деятельность: судебный исполнитель Центрального райсуда города Джамбул; консультант, старший консультант отдела юстиции Джамбулского облисполкома (1978, 1981-1983); народный судья Джувалинского райсуда (1984-1990); судья, председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (1990-1996); председатель Жезказганского областного суда (1997); председатель коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда (1997-1999); директор департамента организации деятельности судов Министерства юстиции РК (01.2000-06.2000); судья Верховного суда РК (2000-2002); председатель Атырауского областного суда (2002-2006); председатель специализированного финансового суда города Алматы (2006-2009); председатель Актюбинского областного суда (2009-2011); председатель Верховного суда РК (2011-2013); председатель Высшего судебного совета при Президенте РК (2013-2014); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (08.2014-10.2014); член Комиссии по регламенту и депутатской этике, депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2014-2016); заместитель председателя Сената Парламента (2016-2020).

Награжден орденами «Парасат» (2011), «Барыс» III ст. (2016); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008); почетными грамотами Джамбулского обкома профсоюзов (1992), Министерства юстиции РК (1996), Верховного суда РК (2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Обладатель знаков «Үш би», «Почетный судья» и «Заслуженный юрист Республики Казахстан».

47 лет назад (1975) родился АЛДАМЖАРОВ Нурлан Жанузакович - председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в г. Ташкенте (Узбекистан). Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, инженер-гидротехник (1999).

Трудовая деятельность: работал в государственных и коммерческих организациях (1999-2008); ведущий специалист, главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области (2008-2012); главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата ЮКО (2012-2014); руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО (2014-2015); руководитель службы партийного контроля центрального аппарата партии «Нур Отан» (2015-2016); заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК (2016-2018); руководитель энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области (2018-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2019).

38 лет назад (1984) родилась САПАРОВА Алия Суиндиковна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родилась в Костанайской области. Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, журналист (2006); Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (2010), бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность: ведущая программы «Өмір ағымы» ТОО «Алау-ТВ» (2004-2006); заместитель проректора по воспитательной работе и общественному согласию РГКП «Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (2006-2009); и.о. проректора по воспитательной работе и общественному согласию (02.2009-11.2009); руководитель управления воспитательной работы и связей с общественностью (КГУ) (2009-2010); и.о. заместителя акима г. Лисаковск по социальным вопросам (01.2010-03.2010); заместитель акима г. Лисаковск по социальным вопросам (2010-2012); начальник управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области (2012-2014); первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии «Нур Отан» (с 2014 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Ерен еңбегі үшін» (2018), «10 лет ТЮРКПА» (2018) «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл» (2020).

32 года назад (1990) родился КАРИБЕК Даулет Жамаубайулы - секретарь партии «AMANAT».

Уроженец Жамбылской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бакалавр политологии, магистр политологии, PhD докторант (2012, 2014, 2018).

Трудовая деятельность: первый заместитель председателя МК «Jas Otan» района «Алматы» г. Астаны (2009-2010); депутат молодежного маслихата г. Астаны (2010-2012); инспектор Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК (2012-2014); эксперт, областной куратор отдела организационно-территориальной работы секретариата МК «Jas Otan» (2014-2015); сотрудник Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Н.А. Назарбаева (2015-2016); сотрудник Республиканского предвыборного штаба партии «Nur Otan» (2016-2017); руководитель секретариата МК «Jas Otan» при партии «Nur Otan» (2017-2018); исполнительный секретарь МК «Jas Otan» при партии «Nur Otan» (2018-2019); председатель Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» (2019-2020); руководитель управления по вопросам молодежной политики г. Нур-Султана (2020-2021); заместитель акима Жамбылской области (2021-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден благодарственными письмами Президента РК (2015, 2016); знаком «Белсенді қызметі үшін»; обладатель молодежной государственной премии «Дарын».