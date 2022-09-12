12 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День казахского кино

Первым казахским фильмом считается «Амангельды». Фильм, снятый на киностудии «Ленфильм», рассказывал о великом батыре Амангельды Иманове. Режиссером выступил Марк Левин, а роль Амангельды сыграл актер Елубай Омирзаков. Дальнейшее развитие казахского кино пришлось на годы Второй мировой войны. Киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм» начали работать в Алматы. 12 сентября 1941 года в городе Алматы съемками фильмов занялась студия художественных и документальных фильмов. Позже она была переименована в «Казахфильм». Руководитель союза казахстанских кинематографистов Бауржан Ногербеков в 2005 году предложил назвать 12 сентября Днем казахского кино.

Всемирный день журавля

Всего насчитывают около 15 видов журавлей. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.

СОБЫТИЯ

В 1931 году вышел в свет первый номер одного из старейших периодических изданий Павлодарской области - газеты Щербактинского района «Трибуна».

На своих страницах она рассказывала сельчанам о новостях в районном центре, не забывая о малых аулах. В центре внимания корреспондентов всегда были люди - передовики и новаторы сельскохозяйственного производства, лучшие медики и учителя, хлеборобы и лесники.

В 1941 году на основании Постановления Совета народных комиссаров Казахской ССР № 762 была организована Алма-Атинская киностудия (художественных фильмов).

В 1960 году она была переименована в киностудию «Казахфильм», а в 1984 году киностудии «Казахфильм» было присвоено имя выдающегося деятеля национальной кинематографии Шакена Кенжетаевича Айманова (киностудия «Казахфильм» им. Ш. Айманова).

В 1998 году в Алматы состоялось торжественное открытие памятника-бюста и дома-музея выдающегося поэта, ученого и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова, вся жизнь которого была пронизана пламенной заботой о самоопределении казахов, развитии культуры, образовании и науки, сохранении в веках самобытного народного творчества самого духа нации.

В 2006 году была издана первая книга «Диван Лугат ат-Турк» Махмуда ал-Кашгари на русском языке.

«Диван Лугат ат-Турк» является самым древним словарем тюркских языков и одним из важнейших источников знаний об истории цивилизации Центральной Азии. Востоковед, кандидат филологических наук, внучка классика казахской литературы Зифа-Алуа Ауэзова посвятила больше трех лет переводу уникального памятника культуры древних тюрков. Издание представляет собой полный перевод с арабского оригинала первого в истории тюркской лексикографии словаря «Диван Лугат ат-Турк», составленного в XI веке Махмудом Кашгари.

В 2009 году вышли в свет фундаментальные труды по истории города Алматы - два тома на казахском и русском языках «История Алматы» и книги «Средневековые столицы Жетысу», «Алматы - история тысячелетия».

Таким образом многовековая история Алматы нашла объективное и всестороннее отражение в данных изданиях. Основанные на различных источниках книги создают концептуально новый взгляд на узловые моменты истории становления и развития города от древности до современности.

В 2012 году в Астане, в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, состоялась презентация проекта создания научного центра и ландшафтного музея под открытым небом - археолого-этнографического комплекса «Кумай», имеющего более чем 4-тысячелетнюю историю и представленного древними и средневековыми памятниками эпохи бронзы, раннего железного века (сакской эпохи), гуннского и тюркского периодов.

В рамках мероприятия была организована экскурсия по территории комплекса, расположенного в 120 км восточнее Астаны - в долине реки Кумай, в пределах Государственного национального природного парка «Буйратау».

В 2015 году в столичном аэропорту Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил членов международного экипажа космического корабля «Союз ТМА-16М», который вернулся с Международной космической станции (МКС). В числе возвратившихся на Землю был Айдын Аимбетов, который со 2 по 12 сентября 2015 года совершил космический полет в качестве бортинженера-2 транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» к МКС.

«Мы следили за полетом и переживали за каждого из вас. Конечно, казахстанцы держали кулаки за Айдына Аимбетова, который стал третьим космонавтом в истории нашей страны. И очень знаменательно, что свой полет он совершил на 60-й год с начала строительства первого и крупнейшего в мире космодрома - Байконур», - сказал Глава государства.

В 2017 году по итогам XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в столице Татарстана наш соотечественник актер Дулыга Акмолда был назван лучшим актером за работу в фильме «Оралман».

В 2018 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционные монеты «Сүйінші» из серии «Обряды, национальные игры Казахстана» из серебра номиналом 500 тенге и из сплава мельхиор номиналом 100 тенге.

Сүйінші - радостная новость. Человеку, принесшему радостное известие, говорят: «бери, что пожелаешь» или дарят что-то по своему усмотрению. При слове «сүйінші» каждый сразу догадывается, что человек принес добрую весть.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 24 гр., диаметр - 37 мм, качество изготовления «proof», тираж - 2 тыс. шт.; из сплава мельхиор МН 25, диаметр - 31 мм, масса - 11,17 гр., качество изготовления «brilliant uncirculated», тираж - 30 тыс. шт.

В 2019 году в Нур-Султане открыли Open аkimat, который позволит местной власти стать более сервисной, снимет барьеры между населением и госслужащими.

В Open akimat горожанам будут оказывать услуги по принципу «одного окна». Жители смогут получать консультации сотрудников Жилстройсбербанка, Жилищного фонда, Центра занятости, Казпочты и районного акимата.

Open Akimat реализован в рамках проекта «Астана - адалдық алаңы». Прием граждан проводится на системной основе в городском и районных акиматах, в Центре поддержки института семьи «Жанұя».

В 2021 году известный археолог Андрей Астафьев обнаружил крепежные винты и гвозди судна, находившегося в Каспийском море более 200 лет назад. Историческая реликвия была захоронена на берегу моря в Тупкараганском районе в местности «Түлкілі сай».

Андрей Астафьев передал этот трофей в фонд Мангистауского областного историко-краеведческого музея им. Абиша Кекилбайулы.

В 2021 году заслуженный деятель Казахстана, директор оперной труппы «Астана Опера» Азамат Желтыргузов впервые в истории вокального классического искусства нашей страны принял участие в уникальном проекте мирового уровня - создании аудиозаписи на CD-диск оперы «Пуритане» Винченцо Беллини. Вместе с ним оперу исполнили звезды бельканто - тенор Лоуренс Браунли, сопрано Сара Кобурн (США).