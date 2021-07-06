12 семей отметили новоселье в Уланском районе ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Ко Дню столицы и в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Уланском районе 12 семей получили ключи от долгожданных квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как рассказал руководитель отдела ЖКХ Уланского района Санат Бустакбаев, двухквартирные дома были построены в рамках проекта «Одноэтажный Восток», инициированного акимом ВКО Даниалом Ахметовым. В знаменательный день обладателями жилья стали шесть многодетных семей из поселка Касыма Кайсенова и шесть семей из категории социально уязвимых в селе Бозанбай.

«В поселке Касыма Кайсенова из десяти квартир мы сейчас вручили ключи от шести. Все квартиры светлые, просторные, их квадратура 85 квадратных метров. В целом, мы строим еще три двухквартирных дома в селе Бозанбай, достраиваем в поселке Касыма Кайсенова, в Таврическом сельском округе три двухквартирных дома. Деньги на их строительство выделены из областного бюджета. Планируем окончить строительство в этом году и обеспечить жильем еще 16 семей, – сказал Санат Бустакбаев.

Вручение ключей стало большим событием и серьезной поддержкой для жителей района.

Одна из счастливых семей, кто в День столицы получил ключи от квартиры, стала семья Ермековых.

– Мы с моим мужем оба работаем в службе ДЧС, оба госслужащие. Стояли в очереди на квартиру как молодая семья. Очень рады этому праздничному событию. Теперь каждый год День столицы для нас будет еще более знаменательным, ведь в этот день мы обрели свой дом, – рассказала Арай Ермекова.