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12 семей из социально уязвимых категорий получили квартиры в Павлодарской области

31 Декабря 2021 03:11
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12 семей из социально уязвимых категорий получили квартиры в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 12 семей справили новоселье в Успенском районе Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«12 новосёлов получили ключи от квартир и домов в Успенском районе», - написал на своей странице в сети Instagram аким Успенского района Павлодарской области Николай Дычко.

По его словам, очередники из социально уязвимых категорий населения смогли приобрести жильё, благодаря государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер».

«Поздравляю земляков со знаменательным событием! Пусть в ваших домах всегда царят любовь, забота и взаимопонимание, - добавил Н. Дычко. - Желаю семейного благополучия и домашнего тепла».

Напомним, в Нур-Султане также были вручены ключи от квартир новоселам жилого комплекса на улице Ш. Кудайбердыулы. В этом ЖК получили жилье почти 200 семей очередников.

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#Павлодарская область   #Акимат   #Жилье   #Регионы   #Нурлы жер   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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