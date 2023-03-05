КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 12 рыбаков спасли на Капшагайском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

В 15:44 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Капшагайском водохранилище, в районе песчаного берега «Голубой залив» откололась льдина. На отколовшейся льдине (толщина льда около 15 см, наружная температура воздуха +13) остались 12 человек. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда города Қонаева.

По прибытию на место вызова было установлено, что рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 метрах от берега.

Спасателями ДЧС все находившиеся на льдине рыбаки были эвакуированы на берег с помощью плавательных средств. Спасённые граждане выразили благодарность спасателям. В медицинской помощи не нуждались. Все они являются жителями города Алматы.

Сотрудниками ДЧС Алматинской области ежедневно с любителями подлёдной рыбалки проводятся профилактические мероприятия с разъяснением правил безопасности на водоёмах, где так же им доводится информация о штормовых предупреждениях.

«Уважаемые любители подлёдной рыбалки! В связи с повышением температурного фона и усилением ветра предупреждаем, что выходить на лёд опасно!», - напомнили в ДЧС.