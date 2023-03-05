Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

12 рыбаков спасли на Капшагайском водохранилище

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Марта 2023, 21:09
12 рыбаков спасли на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 12 рыбаков спасли на Капшагайском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

В 15:44 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Капшагайском водохранилище, в районе песчаного берега «Голубой залив» откололась льдина. На отколовшейся льдине (толщина льда около 15 см, наружная температура воздуха +13) остались 12 человек. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда города Қонаева.

По прибытию на место вызова было установлено, что рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 метрах от берега.

Спасателями ДЧС все находившиеся на льдине рыбаки были эвакуированы на берег с помощью плавательных средств. Спасённые граждане выразили благодарность спасателям. В медицинской помощи не нуждались. Все они являются жителями города Алматы.

Сотрудниками ДЧС Алматинской области ежедневно с любителями подлёдной рыбалки проводятся профилактические мероприятия с разъяснением правил безопасности на водоёмах, где так же им доводится информация о штормовых предупреждениях.

«Уважаемые любители подлёдной рыбалки! В связи с повышением температурного фона и усилением ветра предупреждаем, что выходить на лёд опасно!», - напомнили в ДЧС.


Алматинская область   Происшествия   МЧС   Спасение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной