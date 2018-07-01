12 рейсов отменила и задержала «Эйр Астана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Из-за поломок воздушных бортов авиакомпания «Эйр Астана» отменила 12 рейсов по внутренним и международным сообщениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На официальной странице авиакомпании размещено объявление, из которого стало известно, что в связи с производственной необходимостью в аэропорту Алматы и Астаны ряд рейсов может быть задержан или отменён.

Между тем пресс-служба аэропорта Астаны сообщила, что работа в столице ведется в штатном режиме.

«Сегодня, 23 июля, по технической причине отменены три рейса по маршруту Алматы - Астана - Алматы. В аэропорту Алматы также задерживаются рейсы в Пекин, Дубай, Актобе, Астану, Шымкент и обратно. В аэропорту Астаны задерживаются рейсы в Уральск, Усть-Каменогорск, Омск и Санкт-Петербург. Завтра ожидается задержка рейсов из Астаны в Костанай и Шымкент. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства», - рассказали в пресс-службе.

Также в компании отметили, что причины отмены рейсов связаны с неисправностями воздушных судов. Сейчас ведутся работы по скорейшему устранению причин.

Со списком отмененных или перенесенных рейсов можно ознакомиться на официальной странице.