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12 рейсов отменила и задержала «Эйр Астана»

23 Июля 2018 17:09 281
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12 рейсов отменила и задержала «Эйр Астана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Из-за поломок воздушных бортов авиакомпания «Эйр Астана» отменила 12 рейсов по внутренним и международным сообщениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На официальной странице авиакомпании размещено объявление, из которого стало известно, что в связи с производственной необходимостью в аэропорту Алматы и Астаны ряд рейсов может быть задержан или отменён.

Между тем пресс-служба аэропорта Астаны сообщила, что работа в столице ведется в штатном режиме. 

«Сегодня, 23 июля, по технической причине отменены три рейса по маршруту Алматы - Астана - Алматы. В аэропорту Алматы также задерживаются рейсы в Пекин, Дубай, Актобе, Астану, Шымкент и обратно. В аэропорту Астаны задерживаются рейсы в Уральск, Усть-Каменогорск, Омск и Санкт-Петербург. Завтра ожидается задержка рейсов из Астаны в Костанай и Шымкент. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства», - рассказали в пресс-службе.

Также в компании отметили, что  причины отмены рейсов связаны с неисправностями воздушных судов. Сейчас ведутся работы по скорейшему устранению причин.

Со списком отмененных или перенесенных рейсов можно ознакомиться на официальной странице.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Асель Асанова

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