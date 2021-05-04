12 ресторанов закрыли за нарушение карантинных ограничений в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области приостановлена деятельность 12 ресторанов. Об этом сообщил глава региона Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинговые группы продолжают ежедневные рейды. С 1 апреля проведено 665 рейдов, проверено свыше 3,5 тысяч объектов. На три месяца приостановлена деятельность 12 ресторанов. За последнюю неделю составлено 34 протокола на сумму 1,9 млн тенге», - сказал Гали Искалиев в ходе заседания Правительства.

Аким добавил, что на сегодняшний день на использование мобильного приложения «Ashyq» в регионе подано заявок от 125 субъектов предпринимательства, 30 из них прошли тестовый режим, остальные проходят недельное обучение.

Ранее Премьер-Министр РК сообщил о мерах поддержки МСБ.

«Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики. Для создания максимально благоприятных условий динамичного развития бизнеса ведется большая конструктивная работа», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что пандемия внесла свои коррективы, от ограничений пострадал малый и средний бизнес. В этой связи на регулярной основе Правительством совместно с палатой «Атамекен» и региональными Советами предпринимателей оперативно рассматриваются и принимаются соответствующие решения по наиболее волнующим бизнес-вопросам. В результате проведенной работы был актуализирован Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2021 год, предусматривающий более 60 дополнительных мер поддержки субъектов МСБ, на деятельности которых сказываются ограничения.