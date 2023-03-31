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    12 реабилитационных центров построят в Казахстане

    31 Марта 2023, 23:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ход строительства реабилитационных центров для граждан с инвалидностью обсудили на совещании под председательством исполняющего обязанности заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022 году специальные социальные услуги были оказаны 130 тысячам человек, в том числе свыше 10 тысяч лиц с инвалидностью получили их в 32 государственных реабилитационных центрах страны. Однако учитывая, что общее число инвалидов в республике превышает 711 тысяч, создание новых центров реабилитации является вопросом актуальным.

    По поручению Главы государства до 2025 года запланировано строительство новых крупных реабилитационных центров, рассчитанных на 150 мест каждый, в 12 регионах страны (Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Абайской, Жетысуской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, гг. Алматы, Астана и Шымкент).

    Реабилитационные центры будут принимать граждан с инвалидностью, обеспечивая круглосуточным проживанием на период реабилитации. Ожидается, что в год поправить свое здоровье в новых современных центрах смогут 1500-1800 человек.

    «Строительство реабилитационных центров создаст условия для получения качественных специальных социальных услуг жителями регионов, в том числе отдаленных населенных пунктов. Возможность укрепить здоровье, улучшить самочувствие появится у тысяч людей с инвалидностью. Поэтому реализация этих проектов должна быть на особом контроле у представителей местных и центральных органов», — отметил Алтай Кульгинов.

    Самый первый реабилитационный центр был построен и введен в эксплуатацию в городе Семее Абайской области в начале этого года. В ближайшее время бюджетная заявка на содержание социального учреждения будет направлена на рассмотрение местного маслихата. Еще три реабилитационных центра в гг. Кентау, Тараз и Актобе планируется завершить в этом году, в Западно-Казахстанской области — в следующем, а в Акмолинской и Атырауской — в 2025 году.

    В то же время в пяти регионах страны — Павлодарской, Жетысуской областях, городах Астана, Алматы, Шымкент — строительство до сих пор не начато. В этой связи А. Кульгинов поручил главам регионов в краткие сроки завершить все подготовительные работы и представить бюджетные заявки на строительство реабилитационных центров для лиц с инвалидностью. Министерству финансов РК совместно с Министерством труда и соцзащиты населения РК поручено обеспечить выделение бюджетных средств на эти нужды.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Строительство Здравоохранение
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