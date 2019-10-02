12 преступных групп обезврежено с начала года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области с начала года выявлено 12 преступных групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За восемь месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 4121 преступление. Это на 8,2% меньше, чем за прошлый год. Снижение показателей преступности и высокая раскрываемость связаны с проводимыми регулярно оперативно-профилактическими мероприятиями «Правопорядок», «Участок», «Мигрант», «Қару». В ходе этих операций этом году в регионе за восемь месяцев выявлены 12 преступных группировок. В общей сложности они ограбили и обворовали более ста домов и квартир», - сообщил в ходе встречи с населением начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Арестован 41 подозреваемый, похищенные вещи возвращены владельцам.