+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 8 °С
USD 388.47 EUR 423.12
RUB 5.97 CNY 54.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

12 преступных групп обезврежено с начала года в Атырауской области

2 Октября 2019 00:21
Поделиться:
12 преступных групп обезврежено с начала года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области с начала года выявлено 12 преступных групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В нанесении ножевых ранений трем мужчинам подозревается житель Алматинской области
У стрелявших в ночном клубе Караганды молодых людей изъяли оружие В Жамбылской области имам убил односельчанина и покончил с собой В одной из квартир в центре Актау нашли труп иностранки

«За восемь месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 4121 преступление. Это на 8,2% меньше, чем за прошлый год. Снижение показателей преступности и высокая раскрываемость связаны с проводимыми регулярно оперативно-профилактическими мероприятиями «Правопорядок», «Участок», «Мигрант», «Қару». В ходе этих операций этом году в регионе за восемь месяцев выявлены 12 преступных группировок. В общей сложности они ограбили и обворовали более ста домов и квартир», - сообщил в ходе встречи с населением начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Арестован 41 подозреваемый, похищенные вещи возвращены владельцам.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив