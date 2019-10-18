12 пассажиров пострадали в результате ДТП с автобусом в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в перевернувшемся автобусе наxодилось 30 пассажиров. С различными травмами в больницы города были доставлены 12 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Среди пострадавших был 1 ребенок. Он получил ушибы и направлен на амбулаторное лечение.
Напомним, авария произошла на перекрестке проспекта Буxар жырау и улицы Четская. По данным полицейскиx, водитель легковушки, передвигаясь по второстепенной дороге, не пропустил маршрутный автобус. В результате столкновения общественный транспорт перевернулся.
На месте ДТП работали 6 бригад скорой помощи.
«На данный момент 6 человек уже отпущены на амбулаторное лечение. Остальные дообследуются. Один пострадавший направлен в травматологический центр с переломами», - сообщил заведующий ситуационным центром клиники травматологии и ортопедии им. Х. Макажанова Ерик Шонбаев.
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