12 пьяных водителей задержали за три дня в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столицы в период c 19 июля текущего года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий полицейские выявляли водителей-нарушителей ПДД. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

За три дня проведения ОПМ, в городе Нур-Султане зарегистрировано 2236 административных правонарушений, из них 12 фактов управления транспортом в состоянии опьянения, за управление транспортным средством, лишенным права управления задержано два водителя, девять фактов выезда на встречную полосу, выявлено более 60 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам. Более 350 граждан нарушили правила движения пешеходами.

В ночное время в полицию поступило сообщение, что пьяный водитель передвигается на автомашине марки «Toyota». Патрульными полицейскими на шоссе Алаш была остановлена указанная автомашина. При проверке документов сотрудник полиции почувствовал из салона автомобиля запах спиртного. Было решено провести медицинскую экспертизу, по результатам которой выдано заключение об алкогольном опьянении легкой степени.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКоАП. Автомашина поставлена на коммунальную стоянку.

Водитель подвергнут административному аресту на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.