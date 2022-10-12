12 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1938-2014) родился- известный дизайнер, художник-монументалист, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников СССР, автор дизайна Государственного флага.

Уроженец Тараза. Окончил Ленинградское художественное училище по художественной обработке дерева, художник-конструктор по художественной обработке дерева (1958); Ленинградский институт им. В.И. Мухиной, художник-конструктор по художественной обработке металла (1966).

Трудовая деятельность: художник-конструктор Ленинградского научно-исследовательского института электросварки (1963-1966.); художник ВДНХ Казахской ССР (1966-1968); главный художник Алматы (1968-1982); председатель Союза художников Казахстана (1982-1986); главный художник Алматы (с 1987 года); секретарь Союза художников РК (с 1993 года); главный художник Алматы (с 1998 года); на заслуженном отдыхе (с 2003 года).

Первые труды Ш. Ниязбекова «Амангельды», «Табунщик» выставлялись на республиканской выставке в Алматы. Представленные на Всесоюзную выставку произведения «Шокан Уалиханов», «Абай» были показаны в Китае, Индии. В 1967 году в Монреале на Всемирной выставке «ЭКСПО-67» его картины «Курмангазы, расковавший кандалы», «Исатай Тайманов» были высоко оценены профессиональными художниками. Он автор многих монументальных произведений, выполненных из алюминия, бронзы, в их числе: «Көбік шашқан», «Сырым Датов», «Сәкен Сейфуллин», «Әли батыр», «Музыка сазы», «Аңшылық», «Мұхтар Әуезов».

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), золотой медалью за дизайн телевизора «Глобус» (Чехословакия, 1961). Удостоен 1 места за лучший плакат «Миру мир» (1964), за художественное оформление площади Республики г. Алматы.

назад (1974) родился- заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Московский государственный авиационный институт, вычислительные машины, комплексы, системы и сети (1998).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела контроля ввоза-вывоза движимого имущества управления космодрома «Байконур» Аэрокосмического комитета Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1999-2001); исполняющий обязанности начальника данного отдела управления космодрома «Байконур» Аэрокосмического комитета Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (2001-2002); начальник отдела экспертизы и контроля ввоза-вывоза движимого имущества Аэрокосмического комитета Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2006); начальник управления космодрома «Байконур» Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан (2006-2008); директор департамента космодрома «Байконур» Национального космического агентства Республики Казахстан (2008-2014); руководитель управления космодрома «Байконур» Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2015); работал в коммерческих структурах г. Алматы (2015-2016); исполняющий обязанности заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2016-2017); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.