12 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с артритом

Проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года. Основные цели - привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.

СОБЫТИЯ

В 1965 году в Усть-Каменогорском аэропорту впервые приземлился воздушный лайнер АН-24, начались прямые авиарейсы между Усть-Каменогорском и Алматы.

В 1991 году был создан Союз молодежи Казахстана. Главная цель - пропаганда здорового образа жизни, развитие интеллектуальных способностей молодежи, защита культурных и экономических прав молодежи в вузах страны.

В 1998 году на кладбище близ Алматы композитору Шамши Калдаякову (1930-1992) был установлен памятник.

В 2000 году в целях дальнейшего совершенствования и оптимизации подготовки кадров за рубежом были утверждены Правила отбора претендентов и присуждения международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».

В 2005 году в селе Алтынжар Володарского района Астраханской области открылся межгосударственный культурный центр им. Курмангазы Сагырбаева. В нем собраны предметы казахского быта XIX века: одежда, портреты, посмертная маска великого кюйши, представлены и его музыкальные произведения - кюи (песни). Через два столетия, передаваемые из поколения в поколение в живом исполнении, дошли эти бесценные произведения до наших дней. Только в начале XX века они были записаны на нотную грамоту.

В 2011 году 75-летний карагандинский марафонец Павел Сиротин стал победителем II Европейских игр среди ветеранов на дистанции 20 км, в которых участвовали спортсмены из более чем 40 стран Европы.

В 2011 году по итогам Международного форума «За безъядерный мир» в Астане была принята Декларация о безъядерном мире, в которой отмечалось, что «настало подходящее время для того, чтобы все государства, обладающие ядерным оружием, предприняли шаги, направленные на полную ликвидацию ядерного оружия в кратчайшие сроки».

В 2011 году в селе Малый Арал Астраханской области РФ прошла церемония открытия мавзолея Бокей-хану. Бокей-хан воше в историю как основатель Бокеевской орды, созданной в 1812 году и просуществовавшей до 1845 года. Располагалась в междуречье Волги и Урала на территориях нынешних Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей и частично на землях, которые сегодня граничат с Казахстаном со стороны России. Похоронен Бокей-хан в Астраханской области России рядом с могилой своего духовного наставника, целителя и ученого Сеит-баба.

В 2012 году постановлением Правительства Республики Казахстан № 1304 А. Аимбетову был присвоен статус космонавта Республики Казахстан.

В 2016 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже начала свою работу выставка, посвященная празднованию 1000-летия Алматы. В рамках уникальной экспозиции были собраны редчайшие экспонаты истории и культуры Алматы. При этом широкому кругу международной общественности представили единственный в своем роде проект, в котором приняли участие более 7 000 юных художников из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Они выразили свое видение культурной столицы в картинах, собранных в итоговый памятный альбом.

В 2016 году художник из Астаны Алмаз Нугербеков стал обладателем Гран-при II степени и денежного приза IV суперфинала международного проекта «Палитра мира», в котором участники представляли работы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Юный художник представил на конкурсе композицию «Черное золото» в номинации «Изобразительное творчество. Живопись и графика».

В 2017 году Международная Тюркская академия (TWESCO) совместно с посольством Венгрии в Республике Казахстан провела фотовыставку на тему «Шаманы в обряде», посвященную исследованиям известного венгерского этнографа, профессора Михая Хоппала.

В 2018 году в столице Татарстана - городе Казани, в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова, состоялась торжественная церемония открытия скульптуры «Тайказан», являющейся копией Тайказана в мавзолее Яссауи в Туркестане.

Скульптура выполнена из бронзы и передана в дар акиматом Восточно-Казахтанской области. Высота - 1,7 метра, диаметр - 2,5 метра, высота постамента - 2,5 метра.

В 2018 году в Западном Казахстане открыли мавзолей Таксайской принцессы. Расположенный близ села Долинный Теректинского района курганный комплекс Таксай является одним из 7 объектов, относящихся к священным местам Казахстана.

Комплекс из 4 курганов, получивших позже название «Таксайский курганный комплекс», был обнаружен в 2012 году. Это было погребение знатной женщины сарматского периода, полностью увешанной золотом высшей пробы, - «Алтын ханшайым». Общий вес золотых изделий составил около 3 кг. Даже платье сарматской принцессы было прошито золотыми нитями. Богатство и сложность погребального обряда подтверждают высокий статус женщины.

В 2021 году при СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) был создан Совет мудрецов - консультативный орган, который будет предоставлять важные советы на высоком уровне по широкому кругу вопросов, связанных с развитием СВМДА, включая обеспечение мира и безопасности, а также имплементации мер доверия также как дальнейшие направления и приоритеты деятельности СВМДА.

В 2021 году в Таразе, рядом с парком имени Кайрата Рыскулбекова, торжественно открыли центр духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым».

«Основное направление работы нашего центра - это духовно-нравственная, просветительская работа среди жителей города и особенно молодежи. Надо помнить и чтить свои национальные традиции и устои, доставшиеся нам в наследство от предков», - сказала директор центра «Анаға тағзым» Эльмира Мырзагали.